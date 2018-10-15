Я не абсолюции для них добиваюсь, еще чего, придурки, психи, ублюдки, любой «титул» подойдет, но сегодня светит солнце, просто светит, даже не гладит, младшой притащил из школы пятерку и вымогает бонус, я слушаю Валеру Меладзе, Меладзе вместе с братом неизменно спасают от ипохондрии: «Это все пройдет, Бесконечен лишь Млечный Путь, Любовь и Млечный Путь…», и я ничего не могу с собой поделать, ничего: я ненавижу этих уродцев, и я жалею их, и мне страшно за них, и мне страшно за всех нас.

«Во Вселенной есть два элемента, которые встречаются наиболее часто, – это водород и глупость», – это мотто (перл) принадлежит легендарному музыканту Фрэнку Заппе, и я вспоминал его и когда, ударив человека стулом, Кокорин возвращался к своей шатии с тупейшей из ухмылок, и когда он улыбался на допросе примитивнейшей из улыбок, и когда и Паку предъявил, и на следователя пожаловался, мол, обозвал нас «мразями».

С этим парнем определенно что-то не так.

Он, видимо, ждал обращения «милостивый государь», пивка и чипсов.

Сейчас, когда они пребывают в филиале ада на земле (я сидел там, я знаю), их истории самое время разложить как камерную трагедию о личностном распаде.

Там не в том проблема, что на допросе оба казались совершенными придурками (как остроумно заметил блестящий спортивный журналист Сергей Егоров, на вопрос: «Это допрос?» надо было глумливо ответить: «Ну что ты, милАЙ, как можно?! Это микст-зона, пара вопросов – и можешь ехать в бордель»); там не в этом проблема, то, что они недоразвитые, было очевидно давно, там проблема в том, что оба окончательно обнаружили душевную пустошь, оба позорят человеческую расу – и один даже не силится это понять (читал извинения по бумажке).

ПО БУМАЖКЕ ЧИТАЛ.

Как то чмо из метро, которого в чувство привел только Кадыров, и он, обосранный, принужден был читать труднопроницаемый для себя – как и для всех антропоморфных – текст по бумазее.

Две цитаты про объевшихся белены – чтоб не забыть.

Первая.

Бердяев: «Вековая русская непривычка к умеренности… обязательная византийская охота своим прибытком голому в харю тыкать».

Вторая.

Ницше: «Пустыня ширится сама собой: горе тому, кто сам в себе свою пустыню носит».

Ладно, вот третья цитата, «Из Короля Лира»: «Каждый человек сам создает свой ад».

Про них обоих снят – правда, истошно смешной, но я предлагаю сосредоточиться на названии – сериал «ЗАДЕРЖКА В РАЗВИТИИ».

Кокорин, уже в тюрьме находясь, жалуется, отвечая на вопрос о допросе, что ему было «…очень неприятно».

НЕПРИЯТНО ему было, видите ли, хамлу, и что это, если не «задержка в развитии»?

Меня восемь раз допрашивали, и всякий раз я вспоминал реплику из сериала «Прослушка»: «То, что мы с тобой разговариваем, вовсе не означает, что мы беседуем».

Мамаев молил вспомнить, что у него двое детей, контракт и что он “Пака не бил”.

Скоро скажет, что во всем виноват лжекорефан А.К.

Если предположить, какова сейчас степень ненависти к этим дуракам, злобным идиотам, со стороны ВСЕХ, навряд будет неуместным предположить, что ребята кончились; их больше нет, понимаете?!

Может быть, когда-нибудь потом я признаю за собой некоторую устную беспечность, но сейчас, когда каждый узнал, что футболист Глушаков получает 500 тысяч рублей ЕЖЕДНЕВНО, а он котируется много ниже и дешевле наших уголовников, у меня нет ни желания, ни сил душевных даже полудоброе слово заступническое молвить про этих уродцев.

Вселенная устроена подло, мы сами насобачились все на свете превращать в «мыльную оперу», и, хотя «опера не закончена, пока не пропела толстуха», не прошло и двух дней, а на буйных друганов уже всем начхать, и про них вспомнят через два месяца.

Как сказал Бунин о Есенине: «Проспись и не дыши на меня своей мессианской самогонкой!».

Вот так просто, убого, безмозгло похерить, изничтожить свою жизнь.

Ради копеечного выпендрежа.

Что ж, мы живем в унизительно паскудное время, но – «времена не выбирают, в них живут и умирают», и никто и никогда не отменит вот этого: «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а Праведный при смерти своей имеет надежду»; но ведь и праведников что-то не видно, все в восторге от шоу.

Я – нет.

Мне жалко тех, кого предали уроды: их семьи, их детей, не Кирилла Кокорина, тоже недоразвитого имбецила, а мам, жен, отчима, папашу.

Но уже слишком поздно, чтобы выяснять, откуда взялись эти бесплодные выжженные души, мы должны остановить ЭТО.

Им сейчас плохо, я знаю, но я знаю и то, что будет еще хуже.

Никакой абсолюции, прощайте, пацаны, жалко мне вас, ничего не могу с собой поделать, жалею только о том, что на Брестской и в кафе вместо Пака вам не попались Отар и Хабиб.