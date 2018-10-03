«Профайл»: Игры с огнём

Тимур Бекмамбетов очень долгое время не мог найти своё место на обширной карте мирового кинематографа. Застрявший между двумя державами, он постоянно искал себя — после в какой-то мере культовых для русского зрителя «Дозоров», Тимур отправился в Штаты снять свой первый голливудский блокбастер — «Особо опасен». Затем его маятниковая карьера продолжилась: «Ёлки», охотящийся на вампиров Линкольн, снова «Ёлки», провальный ремейк «Бен-Гура» и даже клипы для Linkin Park. Озарение к Бекмамбетову пришло в 2015 году, когда в недрах его продюсерской компании Bazelevs родилась концепция screen-life — не новый киноязык или жанр, а инновационный формат сторителлинга, который развивается исключительно на экранах наших с вами гаджетов, смартфонов и ноутбуков.

Первой картиной данного формата стал оригинальный по задумке, но бездарный по исполнению хоррор «Убрать из друзей». Концепция была хороша, потому что сработала ставка на актуальность — а именно на всеобщую зависимость от гаджетов, которая всех нас делает уязвимыми и генерирует новые страхи. Но, несмотря на жанр, куда страшнее получился другой фильм данного формата, режиссурой которого уже занялся непосредственно Бекмамбетов. Его «Профайл» ― далеко не хоррор, но при просмотре кровь стынет в жилах. Причина тому — реальная история журналистки Анны Эрель, автора книги «Под кожей джихадистки», которая однажды занялась расследованием, почему молодые европейские девушки бросают всё и отправляются в Сирию к террористам, а в итоге оказалась на волоске от гибели.

Перед нами британская журналистка Эми (Валин Кэйн), а точнее рабочий стол её компьютера. Очень скоро мы увидим её лицо — через видеосвязь с редактором Вик (Кристин Адамс), но перед этим она создаёт новый профиль на Фейсбуке. Подбирает новое имя — спасибо песне, крутящейся в айтюнсе на фоне — ищет аватарку, чтобы по ней было сразу видно её религиозные предпочтения, все действия мы видим только лишь посредствам движения мышки. Далее она начинает искать страницы террористов ИГИЛ и их последователей с целью выйти на связь с вербовщиком — приметив одного из них, Эми делает репост его записи, воспевающей силу ислама, «священную войну» и так далее. Она обговаривает свой будущий материал со своим редактором, как всё это будет выглядеть и какие риски возможны, местный технический специалист рассказывает, с помощью каких программ нужно будет записывать все разговоры с вербовщиком и так далее. Насмотревшись видео о девушках, «очарованных» террористами, выучив причины их поступков, накинув хиджаб, Эми приготовилась к внедрению.

По мере общения с Билялем, так представился девушке сирийский террорист-вербовщик, Эми всё глубже и глубже погружается в своё опасное исследование. Каждый день они общаются по Скайпу, переписываются на Фейсбуке, поначалу он отправляет ей милые гифки с котятами, затем обещает несказанное богатство, собственный дом и свою безграничную любовь с полнейшей защитой ото всех невзгод в придачу. Сама того не замечая, Эми постепенно попадает на крючок столь всеохватывающей заботы и внимания от красноречивого восточного парня, который складно рассказывает о «загнивании» моральных ценностей европейцев и важности их благого дела, которое они ведут под знаменем Исламского Государства.

Эрель в одном из интервью так описывает свою внезапно образовавшуюся слабость перед этим человеком: «Я вас уверяю, что, будучи взрослым радикалом, очень легко убедить и влюбить в себя девчонку, которая вполовину моложе вас. Тем более, если эта девчонка никогда не видела нормального авторитетного отца». По сути, в этом и вся публицистическая мощь бекмамбетовского «Профайла»: кино не лезет в исследование всего ИГИЛа как организации, оно разбирает механизм, лежащий в основе вербовки, и психологию — почему девушки массово отказываются от своей прежней жизни и летят в Сирию, чтобы стать пятой или шестой женой очередного террориста с калашниковым наперевес. И ведь данная история — не единичный случай, статистика, если вы загуглите (чего уж там, будем общаться на языке скрин-лайфа), может привести вас в ужас, даже в самом фильме показаны реальные случаи вербовки и их последствия — например, история про британскую школьницу, бросившую свою семью из-за обещаний внеземной любви и несметных богатств.

Перед просмотром серьёзного фильма о внедрении в террористическую ячейку в данном формате скептицизм неотъемлем: как заставить зрителя сопереживать и нервничать, когда он полтора часа будет глядеть на экран чужого монитора? Однако же после просмотра становится ясно, что для изложения этой истории лучше формата не придумать. Мы редко видим главную героиню, но удивительным образом мы знаем о ней всё — через её движения мышки, через то, как она печатает, стирает и пишет уже другое, через то, как она нервно курит после каждой беседы с Билялем, через её восприятие информации — что-то записать, что-то выделить или же что-то проигнорировать, закрыв вкладку, отклонив входящий вызов. Документалистика самой истории накладывается на столь близкие и узнаваемые нами действия и жесты в сети, что мы невольно ощущаем себя частью происходящего — как минимум необычные впечатления новым форматом вам гарантированы.

Всё же видны следы рождения скрин-лайфа в жанре ужасов — внезапные скримеры в журналистском расследовании скорее приводят в недоумение, однако в целом герметичность и последовательность повествования не дают оторваться от экрана во всех смыслах этого слова. Тимур Бекмамбетов снял свой лучший фильм в карьере и нащупал крайне плодотворную почву для новой волны популяризации и развития публицистического кинематографа, интегрировав в него screen-life. Дороги открыты, осталось лишь наблюдать за тем, кто какой путь выберет, чтобы превратить новый формат в явление.