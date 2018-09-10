Бум всевозможных коучеров и тренеров личностного роста в России обусловлен тем, что самая активная часть взрослого населения страны (30-35 лет) занимается чем угодно, только не реальным производством.

Торговец собачьим кормом будет ходить на тренинги совершенно добровольно и с удовольствием за них заплатит. Инженер или ученый на эту псевдогуманитарную туфту никогда не купится. Теорема требует доказательства, а кораблестроение – чертежей.

И конечно такое безумие, как было 1 сентября в Москве должно было случиться именно в Москве.

Огромный 10 миллионный город-паразит, который ничего не создает, кроме услуг для самого себя – идеальное место для самого большого в мире тренинга.

Город, где на месте сотен заводов построены жилые дома и торговые центры – это антимир, где люди сходят с ума, от того, что их существование совершенно бессмысленно и где смыслом жизни торгуют разные жулики.

В 1978 году советский народ не покупался даже на теорию марксизма-ленинизма. Какой уж там коучинг…