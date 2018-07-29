Против пенсионной реформы протестовать некому.
Самая активная и политизированная группа населения – пенсионеры – исключаются. Они ведь УЖЕ пенсионеры.
Я думаю, что они даже немного злорадствуют, глядя на своих внезапно постаревших 45-50 летних детей.
- Вам же Ельцин нравился? Вы же голосовали против Зюганова в 1993-м? Не хотели возврата красно-коричневых? Ну, вот теперь получайте…
И они конечно правы.
Нынешние 50-55 летние – были самой что ни на есть опорой новой демократической Россией. Они защищали Белый дом в 1991-м.. И они же равнодушно смотрели на расстрел это же Белого дома в 1993-м. Им было хорошо. Они были счастливы, что на их долю не достался душный совок, который они запомнили по 80-м и стали первым свободным поколением
Если бы в 1991 или 1992 Ельцин поднял пенсионный возраст до 75 лет или вообще отменил пенсии, они бы поддержали его. Потому что, им было по 25 и на старых совков им было плевать.
Но Ельцин не отменил, и не поднял.
Спустя 25 лет поднял Путин. И тем 25-летним исполнилось столько же, сколько их родителям в 1991-м.
И платить за все, что произошло со страной, пришел и их черед.
Пришел и их черед
Против пенсионной реформы протестовать некому.
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