Против пенсионной реформы протестовать некому.

Самая активная и политизированная группа населения – пенсионеры – исключаются. Они ведь УЖЕ пенсионеры.

Я думаю, что они даже немного злорадствуют, глядя на своих внезапно постаревших 45-50 летних детей.

- Вам же Ельцин нравился? Вы же голосовали против Зюганова в 1993-м? Не хотели возврата красно-коричневых? Ну, вот теперь получайте…

И они конечно правы.

Нынешние 50-55 летние – были самой что ни на есть опорой новой демократической Россией. Они защищали Белый дом в 1991-м.. И они же равнодушно смотрели на расстрел это же Белого дома в 1993-м. Им было хорошо. Они были счастливы, что на их долю не достался душный совок, который они запомнили по 80-м и стали первым свободным поколением

Если бы в 1991 или 1992 Ельцин поднял пенсионный возраст до 75 лет или вообще отменил пенсии, они бы поддержали его. Потому что, им было по 25 и на старых совков им было плевать.

Но Ельцин не отменил, и не поднял.

Спустя 25 лет поднял Путин. И тем 25-летним исполнилось столько же, сколько их родителям в 1991-м.

И платить за все, что произошло со страной, пришел и их черед.