Братья-американцы

Хотите знать чуть больше о наших братьях-американцах?

Смотрите Голливуд.

В 2003 году вышел фильм под названием “Как отделаться от парня за 10 дней” (How To Lose A Guy in 10 Days).

Обычный такой ромком, т.е., “романтическая комедия”. Неплохая, кстати. Под чипсы пойдет.

Так вот, главная героиня (актриса Кейт Хадсон) работает в женском журнале, ведет там колонку. Пишет о женских всяких вещах. Видимо, в женских вещах она хорошо разбирается. Но не это её привлекает. Она желает писать о вещах серьезных. О политике, об экономике. Почему? Разве она разбирается в политике и экономике? Нет. Но разве она глупее других? Что за дурацкий мачизм? Да, она блондинка, и что? Она глупее экспертов?? О, нет. Умнее.

Она тратит свое рабочее время, чтобы писать о политике. Ну, подпольно. В женском журнале это не поощряется. Блондинки же тупые (распространенное мнение), а в реальности они умные. Могут написать статью, допустим, о Таджикистане.

В качестве доказательства на компьютере главной героини мы видим текст. Перевод приблизительно такой (прошу прощения за моё знание английского):

“Недавно Таджикистан был обвинен своими соседями в терпимом отношении к присутствию на его территории тренировочных лагерей для исламистских повстанцев, и это обвинение он решительно опроверг.

Хотя сегодня Таджикистан приютил всех, у кого есть политические интересы на местном или глобальном уровне – от афганских оружейных баронов до нефтяных компаний и религиозных диссидентов. Но как быть с реальным народом Таджикистана – бедными городскими и сельскими рабочими, единственный интерес которых – мир после всех этих лет войны и раздоров? Даже они понимают, что Таджикистан нуждается в дальнейших экономических и политических реформах, сильном чувстве государственности и справедливой системе прав человека.

Когда эти элементы окончательно установятся, только тогда народ Таджикистана будет знать истинный и прочный мир”. (с)

Для кого этот текст? Для широких американских масс? Им плевать на Таджикистан. Для специалистов? Ахаха. Баба ни разу в жизни в Таджикистане не была, языка не знает, но чего-то там пишет. На основании этого авторы фильма представляют нам свою героиню умницей.

“Права человека”, “оружейные бароны”, “бедные рабочие, которые мечтают о реформах”. Это специалисты любят.

Ладно. Какая-то комедия, пфф. Но когда читаешь западную прессу, всё время попадаешь на таких умных блондинок. Это не шутка. Не мимолетный кадр в комедии. Это так всё и есть. Подобные женщины – не вымысел, не преувеличение. Они сидят в Совбезе ООН, они там везде.

А мы потом чему-то удивляемся?

Против нас сегодня выступают большие дети с огромным самомнением и ядерной кнопкой.

Особый случай. Что делать-то?