Первого апреля я решил развеселиться весьма экстравагантным способом и находясь в Харькове отправился на территорию Сабуровой дачи – психиатрической клиники, где в своё время лечились Хлебников, Гаршин и Лимонов. Меня интересовал созданный в дурдоме музей, посвященный знаменитым пациентам. К сожалению, он был закрыт, т.к. был выходной, но прогулка всё равно удалась.

Сабурка – место тихое, спокойное, умиротворенное. Посмотрев и послушав тамошних обитателей, я полагаю, что сумасшедший дом всё-таки здесь, а не на Сабурке. Судите сами – на Сабурке никто не обсуждает Скрипаля. Как можно часами обговаривать отравление человека, которого вы не знали и никогда лично не узнаете, случившееся в городе, где вы никогда не были и не будете?! У вас наверняка больные родители, недоученные дети, долги по коммуналке, стеснённые жилищные условия, но вас зело беспокоит случившееся черте что не пойми с кем за тридевять земель – разве вы психические здоровые, а?! Пациенты Сабурки видимо обколоты успокоительными препаратами и поэтому ведут себя столь же покорно как комнатные растения на подоконнике, вы же буйные психопаты фонтанируете маразмом, изрыгивая ежечасно тысячи бредовых идей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не будут претворены в жизнь! У вас протекает бочок в туалете, но вас волнует, что там на плёнках Онищенко. Прокисшее молоко провоняло весь ваш холодильник, но вы сконцентрированы на расследовании дела Пашинского. Клопы расплодились под вашей антресолью, но вас заботит сколько денег с точностью до копейки потратил на Мальдивах царь Пётр Первый Шоколадный! В сравнении с вами обитатели Сабурки весьма адекватные люди! Курт Кобейн не герой. И Хемингуэй с Мисимой тоже не герои. Уйти добровольно из жизни это признак слабости. Настоящие титаны духа — это Сид Барретт и Дэвид Сэлинджер. Совершить творческое самоубийство и остаться жить на земле – вот это мужественный поступок! Каждый из них провёл десятки лет на своей внутренней Сабурке, отстранившись от мирской суеты. Они не гнались за лайками и репостами, а отстранённо наблюдали течение жизни, довольствуясь тем, что уже имели. Они сбежали из людского дурдома и обрели покой.

Музей Сабурки я так и не увидел, но зато оценив всамделишную психушку я могу уверенно сказать что настоящий дурдом это ваша обыденная повседневная жизнь!