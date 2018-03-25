{ 25 марта 2018 }

“Влад Лиsтьев. Поле чудес в стране дураков”

Рубрики: [Рецензия]  

Евгений Додолев сам про себя говорит, что он журналист, а не писатель, и это действительно так. Книга “Влад Лиsтьев. Поле чудес в стране дураков” представляет из себя компиляцию статей, разнообразных интервью, постов из ЖЖ, расшифровок интервью из программ Листьева и фильмов о нём, многие из которых широко доступны в интернете, и найти их не представляет никаких трудностей. В качестве клея для столь разнородного материала выступают размышления и воспоминания автора, написанные живым, и порой даже разговорным современным языком. Додолев справедливо называет этот жанр «мемуаразмами», не все из которых, к слову, посвящены главному герою книги, а зачастую самому автору.

Стоит ли читать? Если вы хотите прикоснуться к Мифу, прочитать типичную биографию, где в фокусе всё время главный герой и лишь немного то время, в котором он живёт, то вам точно не сюда.

Ну а если вы готовы познакомиться с взглядом коллег Листьева на Листьева-человека и то время, в которое он жил, узнать достаточно правдоподобную и аргументированную версию убийства, с удивлением обнаружить не слишком приятные факты о людях из окружения первого генерального директора ОРТ, выдержать отдельные главы, вставленные явно для объёма, то добро пожаловать, будет интересно.

Интересно в плане фактов: во всех статьях о Листьеве упоминается мораторий на рекламу и нигде, был ли он введён и сколько продлился на деле. Здесь это есть. О Листьеве-бизнесмене и его компании ИнтерВИД тоже упоминается в статьях, но без подробностей – в книге Додолева есть небольшой кусочек и на эту тему.

В целом книга получилась небезынтересной и позволяющей вполне ощутить дух времени, времени, когда всё только начиналось для многих нынешних больших шишек, времени, которое не все смогли пережить.

 

PigleyWigley, litres.ru

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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