Почему я так спокойно отношусь к модным крикам на тему:

- Мы восемнадцать лет живем при Путине, ну где же выбор?

Потому что я думаю, что вся жизнь устроена так, что в ней нет выбора.

Вся наша жизнь, милые, это одни сплошные выборы Путина.

И это вообще не политическая проблема. Эта история – про устройство самого бытия.

Мало того, что человек не выбирает все самое главное – жизнь, смерть, любовь, наличие или отсутствие близких, талант, возраст, этнос, язык etc., – этого мало.

Но даже и в тех случаях, когда он вроде бы может поступить по-другому, его воспитание, его знания, его психика, интуиция, настроение, опыт, – все они диктуют ему один единственный путь.

И ты якобы мог пойти в другую сторону, а на самом-то деле – не мог.

Больше того, сама христианская доктрина – в той ее части, что касается свободы выборы – выглядит как-то странно.

“Следуй за Господом и спасешь свою душу или гори в аду” – это что, выбор?

Это все равно что сказать ребенку: веди себя хорошо, а если начнешь хулиганить – я тебя отлуплю.

Ребенок в любом случае не хочет быть отлупленным, и даже если он и начнет хулиганить, то это не выбор с его стороны, а просто надежда, что можно немножко поуклоняться от верного пути, а потом тебя все же простят.

Вот если бы грешники любили ад, если бы им был обещан веселый трэш и угар в их аду, а просто при этом они лишали бы себя того особенного, уникального чувства, которое, может быть, есть в общении с Богом, – тогда это был бы подлинный выбор.

А так – это просто напоминание о том, что есть только один вариант, и есть – всякие глупости, которые в любом случае никуда не ведут.

Именно так и устроена жизнь.

И когда психотерапевты, коучи, либеральные экономисты и лощеные менеджеры – словом, все неприятные люди, – уверяют вас, что от человеческих решений хоть что-то всерьез зависит, они вам просто врут.

Мир дает вам одну реалистическую возможность – того, как вам жить и что делать.

Изредка она бывает прекрасна, изредка – ужасна, а чаще всего – она терпимо-разумная, постно-умеренная. Такая – продлевая политическую метафору – как Путин.

Кроме того, само ее – этой единственной возможности – появление и исчезновение – тоже от вас не зависит.

Она возникает, когда захочет – и исчезает, вас не спросясь.

И все, что у вас есть, если вы никак не желаете ее принять, – это шанс на какое-то время убежать от нее и делать глупости.

Злоупотреблять жидкостями и веществами, жить с теми, кто вам никак не подходит, тратить деньги на всякую ерунду, скакать в одних трусах на морозе.

Но и это не выбор, конечно.

Это всего лишь бессмысленный протест, за который потом жизнь все равно вас накажет – привет, христианство.

Выбор – это когда у вас есть разные, но при этом равные возможности, каждая из которых реальна, и при этом не оборачивается заведомой катастрофой и безнадежным тупиком.

За пределами ресторанного меню – я такого ни разу не видел.

А вместо этого – ты всегда безальтернативно берешь то единственное, что тебе дают, а если капризничаешь и не берешь, то потом все равно заберешь, или хотя бы поймешь, что ты должен был взять, пока давали.

Потому-то меня и не расстраивает, что на выборах гарантированно победил Путин.

Моя жизнь и без всякой политики – это всегда Путин.

И не только моя.