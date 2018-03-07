Любая мерзость и пошлость, которую придумали где-то в западном мире, мгновенно отзывается в России.
Теперь вот идет абсолютно безумный скандал вокруг депутата Слуцкого, которому вменяются кошмарные преступления:
“Неожиданно в ходе разговора Слуцкий сменил тему беседы и предложил: “Зайчутка, может, тебе бросить на [...] это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь”. Рустамова отказалась и уточнила, связано ли нежелание рассказывать детали визита французского политика с тем, что она работает именно на Би-би-си. “Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся”, – ответил ей депутат.
- У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.
- Брось его.
- Не хочу.
- Почему?
- Я хочу за него замуж.
- Отлично, будешь его жена, а моя любовница.
Рустамова еще раз попыталась задать вопрос про Ле Пен, но больше ни одного ответа по существу не получила. После чего, со словами “давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился”, по воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, “провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх” и отскочил”.
Ну и, конечно же, -
“Мне было страшно выйти с этим одной”.
“В целом, по словам Фариды Рустамовой, это была травматичная история, которую ей пришлось обсуждать с психотерапевтом”.
Когда все это читаешь, читаешь, то так теряешься, что хочется сказать: да вы что, совсем с ума сошли?
И вам самим не смешно, не противно – от такой концентрации лицемерия, идиотизма и нестерпимо фальшивой истерики по трехкопеечному поводу?
Ну, дотронулся до тебя какой-то мужик посторонний – значит, дай ему пощечину, уйди и забудь об этом через минуту.
Ах, он назвал меня “зайчутка” – и я после этого три года рыдала.
Ах, он депутат Госдумы – и посмел предложить мне стать его любовницей.
Как он только мог!
Это же травма!
Это моральная катастрофа!
А если вас толкнули в метро – вы плачете по ночам в подушку?
А если вас пьяный плохим словом назвал – вы ходите к психотерапевту?
Я понимаю, что “провел рукой и отскочил” – это практически Чикатило, и после этого, если уж все-таки выживешь, все равно долго приходишь в себя, то и дело пытаясь покончить с собой, но…
Когда пристают не те мужчины – это может быть неприятно, я верю.
Но ханжество, зайчонок, это очень большой грех.