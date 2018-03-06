Венедиктов провел ОСОБОЕ МНЕНИЕ с Собчак, въехав в эфир фразой «Мы в жизни на ТЫ – так и будем в эфире»
Когда-то я пару раз позволял себе подобное в передачах со знаменитостями, однако быстро почувствовал, каким жалким комплексантом это меня характеризует.
Правда, мне было чуть за 20, а Венедиктову, на минуточку, уже чуть за 60!
К счастью, Собчак всю передачу обращалась к нему подчеркнуто на ВЫ – все же интервьюер, при его самом невхрененном самомнении, в немалой степени представляет слушателей, а те вправе требовать к себе уважительного отношения и обращения.
Иначе, ребята, отключите микрофоны и занимайтесь своими тусовочными терками для собственного удовольствия!
Ладно, не суть.
Не буду врать, что слушал передачу, бросив все на свете, но вот чего хочу сказать.
Если отбросить все конспирологические ляляшки и запретить себе вслед за каким-то Станиславским, для народа – персонажем из древней мифологии, прославившимся тем, что произнес за всю жизнь лишь одну фразу, талдычить чуть-что это его сакраментальное «НЕ ВЕРЮ!», то…
Собчак единственная из кандидатов, кто не жует говно и не выкрикивает лозунги – молодца!
Со многим согласен, с чем-то категорически нет – мое дело, мои тараканы.
Принципиальное для меня: на вопрос о том, готова ли она, чтобы, в случае ее избрания, Путин пошел под суд, ответила,типа, главное – закон.
Я, наверное, диковат уже по причине географического места своего рождения, но, если человек, рискуя всем, фактически спас моего отца – я положил бы хрен на все законы, главенствуясь одним – этого человека я в обиду не дам!
Правильно ли так поступать гипотетическому президенту – конечно, нет.
Как бы я поступил, имея в виду подобную перспективу? Не стал бы выдвигаться.
Но Собчак пока легко говорить о своем решении относительно судьбы Путина, зная, что не победит на выборах.
В ином случае можно сойти с ума.
Мне так кажется
Собчак
Венедиктов провел ОСОБОЕ МНЕНИЕ с Собчак, въехав в эфир фразой «Мы в жизни на ТЫ – так и будем в эфире»
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