Посмотрел Собчак в беседе с Толоконниковой и Алехиной. Волк в гостях у красных шапочек. Собчак кто-то рассказал, что собеседника надо непременно сажать в лужу, задавая ему хамские вопросы, и она всю передачу трудолюбиво говорит гадости, садись, Собчак, пять. [Читать...]

Как-то очень по особенному живут те, у кого матери в друзьях с Президентом… Поговорила мама со своим другом, и сразу все изменилось… И деньги отдали, и никаких налоговых нарушений… Сейчас уже, наверное, идут переговоры о возвращении Собчак на [Читать...]

Собчак приняла на свой счет песню Пугачевой с советом “не высовываться” В новом творении примадонны нет конкретного указания на то, что речь идет именно о Ксении Собчак. Саркастически улыбаясь, певица увещевает некую “дочку”, чтобы она “не высовывалась”. “Алла [Читать...]

Краем глаза и не с начала смотрю на ДОЖДЕ Касьянова у Собчак. Она с полпинка раздевает этого надутого фанфарона, показывая его пустопорожнюю никчемность. Ощущение, что чувак живет где-то в другом измерении или на очень отдаленной от Земли планете [Читать...]

Всецело согласен с тов. Голышевым: “Вынужден признаться, что Ваенга с Валерией (и примкнувшая к ним Волочкова) не вызывают у меня такого отвращения, как Собчак. ВВВ откровенно глупы, невежественны и примитивны как народ, который их любит. ВВВ – плоть [Читать...]