Дуэнде Сандоваля

«Сценичность я понимаю совсем не в нагромождении эффектов, а в том, чтобы происходящее на сцене трогало и вызывало сердечное участие зрителей», – словно следуя за словами гения места, Артуро Сандоваль на один вечер превратил Большой зал Московской консерватории им. Чайковского в большое сердце, пульсирующее то под классический бибоп, то под мамбу и джаз-фанк. В Москве легендарный музыкант, обладатель 10 премий Грэмми, дал единственный концерт 19 февраля.

Вспоминая настроение произведений Федерико Гарсиа Лорки, нетрудно оживить в душе особое состояние, именуемое duende. Перевести это слово на русский язык одним словом непросто. Дуэнде – только тогда duende, когда оно «разбужено в тайниках собственной страсти». Это касается и звучания музыки: если duende вспыхнуло, значит, музыкант вдохновлён и щедро дарит искрометную энергию залу! О виртуозности Артуро Сандоваля безошибочно можно сказать словами великого Лорки: «Его наивысшее мастерство – duende”.

Сандоваль и его музыканты играют во всех городах мирового турне классическую программу, но в Москве к кубинской витальности Артуро добавилась какая-то особая, русская сентиментальность. Мастер импровизаций и сюрпризов, Сандоваль на этот раз удивил поклонников интерпретацией «Подмосковных вечеров» и почти детским восторгом от выступления в главном для классических музыкантов зале столицы. В разговорах с залом маэстро на этот раз вспомнил и Петра Ильича, и годы своей юности и учебы на Кубе.

Первый инструмент Артуро подарила тетя: в 10 лет у него появился маленький горн. Игре на трубе он начал учиться в 12, а классической музыке – с 14-ти в Кубинской национальной школе искусств. Кстати, тогда же он попробовал и сигары, с которыми не расстается уже 50 лет.

Те, кто любят Сандоваля, знают, что его вторая любовь после трубы – рояль. И именно за него он садится после выхода на бис, удивляя уровнем исполнения даже давних поклонников и профессиональных музыкантов. А в зале их немало: ректор Московской консерватории профессор Сергей Соколов, помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, Посол Испании Игнасио Ибаньес, Советник по туризму Посольства Испании Луис Бовес, директор Института Сервантеса Абель Мурсия, руководитель отдела культуры Института Сервантеса Татьяна Пигарева, представители бизнес- элиты: Глеб Фетисов (Fetisoff Illusion) Павел Гогнидзе (Ginza), актриса Тара Амирханова, Александр Зильберт («Группа ЛСР»), Сергей Жилин, Вадим Эйленкриг, Алена Свиридова, Евгений Сафронов (InterMedia), Станислав Новиков (БКС Ультима), Елена Ханга, Александр Грицевич и Анна Фридбург (Moscownights), Егор Коваленко (Национальная юридическая служба), Теона Контридзе, музыканты из оркестра «Виртуозы Москвы», Роберт Топкаев (Ram Music ), Дмитрий Гафин (Ram Music ) и многие другие замечательные ценители великолепного музыканта. Интересно, что Сандоваль, как и другой великий джазист Чучо Вальдес, которого Ram Music привозят в Москву 15 марта, большой поклонник Рахманинова. Сандоваль часто говорит о своей любви к классической музыке, называя себя «фанатом хорошей музыки» Малера, Равеля, Дебюсси и Эрика Сати, Баха, Моцарта и Шопена.

Проживать all that jazz c Сандовалем легко и весело. Не имеет значения, насколько глубоко вы погружены в джазовую эстетику. В первый или в десятый раз вы слушаете его соло в «A Night in Tunisia», каждый раз, чем выше нота, тем больше восторг. Восторг музыканта, который в шутку, а может быть и нет, крестится перед финалом, и восторг зрителя, потому что звук его трубы в четвертой октаве невозможно описать. Это и есть магия дуэнде.

Композиция «A Night in Tunisia», написанная Диззи Гиллеспи, стала визитной карточкой Сандоваля. Диззи в прямом смысле изменил его жизнь несколько раз. Альбом Гиллеспи и Чарли Паркера был первым джазом, который услышал Сандоваль. Затем он начал каждый день включать джазовые программы на «Голосе Америки» и даже провел три месяца в кубинской тюрьме из-за увлечения запрещенной музыкой. Гиллеспи поможет Артуро эмигрировать и получить гражданство США. Сандоваль – напишет книгу воспоминаний, посвященную своему дорогому учителю и другу.

Сандоваль предпочитает, чтобы его называли музыкантом, а не джазменом. Правда то, что он творит вместе со своими музыкантами на сцене, – больше чем музыка. Это и есть сама жизнь, с ее меняющимся ритмом, паузами, ностальгией, радостью и, конечно же, импровизациями. Чтобы не делал Артуро, пел, играл на тимбалес или рояле, пританцовывал, и, конечно же, солировал на трубе, все пропитано его природной, мощной энергией. В этот вечер она наполнила зал настолько, что казалось физические законы вот-вот уступят, и даже самые суровые из 14 Великих на стенах БЗК начнут улыбаться.

Музыканты Сандоваля универсальны, виртуозны, как и он, во всех жанрах: от джазовых баллад, до латиноамериканских ритмов и свободных импровизаций. C Артуро выступает потрясающая команда музыкантов, на бас-гитаре Джон Белзагай (John Belzaguy), ударные – это опытнейший Джонни Фрайдей (Johnny Friday), перкусссионист Тики Пасильяс (Ricardo Pasillas) и самый молодой – пианист Кемюль Ройг (Kemuel Roig). В Москве к ним присоединился виртуозный саксофонист Mike Tucker.

Дар, обаяние, страсть умноженные на опыт и техничность – вроде бы, понятен его секрет. Но вот Сандоваль вновь уводит тебя в импровизацию. Теперь его единственный инструмент голос, и ты понимаешь, что он исследует его возможности и границы вместе с тобой, здесь и сейчас, с легкостью меняя октавы. Он говорит на несуществующем, но почему-то понятном языке. Никакой драмы, чистый фан.

Секрет – прост. Он в любимой Артуро песне Чаплина «Smile»: «Улыбайся, даже если тебе страшно и грустно, улыбайся, и может быть, завтра ты обнаружишь, что все еще стоит жить, если ты просто улыбаешься». И в прозвучавшей на концерте свободной и призывной «Хава нагила»: «Давайте радоваться!».

Тем, кто еще не разу не совершал джазовых путешествий с Сандовалем, совет, начните с альбома, который он называет своим любимым, – «Trumpet Evolution» и купите очки в оправе поярче, как у маэстро.

Фото: Павел Корбут, Галина Фесенко.