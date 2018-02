«Секретное досье»: В печать!

Война во Вьетнаме стала одним из самых крупных и судьбоносных событий второй половины двадцатого века. Началось всё в 1957 году с гражданских столкновений в Южном Вьетнаме, затем подключилась республика Северного Вьетнама, а потом конфликт принял общемировой характер, когда вступили в бой коммунистические силы в лице Китая, КНДР и СССР с одной стороны и демократические побуждения Соединённых Штатов с другой. Действующему тогда президенту, Линдону Джонсону, предлогом для полномасштабного вмешательства в ход чужой войны стали так называемые «Тонкинские инциденты», официальный отчёт о которых состоял из описания вероломной и непредвиденной атаки северовьетнамских катеров на американский эсминец в Тонкинском заливе. Этот доклад, в частности поддержанный президентом и министром обороны Робертом Макнамарой перед сенатом, стал первым шагом американского правительства к общенациональной трагедии, лишившей жизни 55 тысяч американцев, оставив ранеными 300 тысяч бравых солдат, принудительно-добровольно оторванных от своих семей государством (про потери со стороны коммунистов и обычного гражданского населения даже говорить не хочется). Кроме того, вьетнамская война оказала необратимое воздействие на общественное сознание, в котором ещё тогда, во время администрации Джонсона и до публикации засекреченных документов, начали зреть вопросы о смысле и причинах американского вмешательства.

А что если отчёт о тонкинском инциденте был намеренно скомпрометирован для того, чтобы Америка могла легитимно навязывать демократию в юго-восточном регионе Азии? Что если полномасштабное вторжение задумывалось ещё во время всеобщего любимчика Джона Кеннеди? Что если новый президент, Ричард Никсон, продолжает политику лжи и введения общества в заблуждение? Кто может донести до обычного народа правду, сокрытую под тремя печатями и выворачивающую наизнанку само определение демократии? Ответ один – журналисты. Журнализм всегда был двигателем прогресса, выполняющим как манипулятивные, так и просвещенческие задачи. Но порой правда бывает настолько шокирующей, что лишь факт публикации её в чистом виде, без искажений и субъёктивного использования в качестве аргументации, способен повлечь за собой существеннее перемены. И в правительственном аппарате, и в обществе.

Более подходящего года для выпуска настоящей оде профессиональному журналистскому ремеслу и придумать нельзя. «Секретное досье» Стивена Спилберга, несмотря на рассказ о событиях 1971 года, является самым актуальным фильмов 2017 года. Это был год грандиозных журналистских разоблачений в Голливуде, начавшихся со статьи о многолетних сексуальных домогательствах Харви Вайнштейне и продолжающихся по сей день. Подобно эффекту «домино» именитые голливудские актёры, продюсеры и режиссёры стали всплывать в заголовках прессы с обвинениями в свой адрес. Карьеры многих разрушились мгновенно. Но здесь речь идёт о разоблачении одного конкретного человека, в «Секретном досье» журналистам двух конкурирующих газет, вынужденных объединиться, The New York Times и The Washington Post, приходится выйти на тропу войны с целым государством.

Всё началось с доклада уже упомянутого Макнамары (Брюс Гринвуд), который на закате карьеры решил всё-таки признаться о «грязной» политике, в которой он погряз во времена администраций Кеннеди и Джонсона. Первую часть засекреченных документов о ходе Вьетнамской войны удалось опубликовать журналистам Таймс, во главе которых тогда стоял Эйб Розенталь (его в нескольких экранных появлениях исполнил Майкл Стулбарг, самый многогранный актёр прошлого года). Всего лишь небольшой части опубликованных материалов стало достаточно для мгновенного резонанса: люди, все эти годы догадывающиеся, что правительство их обманывает, вышли на забастовки, а Никсон в гневе приказал наложить запрет дальнейших публикаций на газету и вообще засудить Таймс за якобы антиправительственную деятельность. Коллеги из Вашингтона всегда соперничали с ньюйоркцами за эксклюзивную информацию, между Пост и Таймс была профессиональная вражда, однако сложившаяся ситуация, прямо противоречащая первой поправке в Конституции США, обязывает журналистов вспомнить о профессиональной этике и встать на защиту правды единым фронтом.

Спилберг рассказывает историю с точки зрения именно журналистов Вашингтон Пост. Мы наблюдаем в первую очередь за руководителем газеты – Кэй Грэм (Мэрил Стрип), на плечи которой выпала огромная ответственность. Она изначально не собиралась занимать руководящую должность, но так сложились обстоятельства, о которых нам сообщают тонко в диалоге с дочерью перед сном. Но она не отступила, не испугалась, она смело взяла бразды правления и полюбила дело отца и мужа как своё собственное, пропустив его через себя. Работа Стрип здесь одна из самых чутких и проникновенных за долгие годы, у неё получился очень сдержанный, детальный портрет сомневающейся, но сильной женщины во времена, когда нужно быть ещё сильнее.

Ничуть не уступает ей Том Хэнкс в роли главного выпускающего редактора газеты Бена Брэдли. Уверенный в себе человек, который всегда знает, что делает и чем эти действия могут быть чреваты. Он искренне верит в силу публикации и показан настоящим лидером, который грамотно руководит большим коллективом и на которого хочется ровняться, в особенности, если ты выбрал журнализм как свой карьерный путь. Хоть в целом мы большую часть времени наслаждаемся отличной игрой Стрип и Хэнкса, «Секретное досье» ― ансамбльное кино в лучшем своём виде. Огромный каст работает как единый механизм, функционируя столь же слажено и эффективно, как показываемый в фильме печатный станок, благодаря которому правда приобретает осязаемую форму.

Не нужно лишний раз писать, насколько Спилберг великий режиссёр. Достаточно просто посмотреть «Досье»: то, как он дирижирует столь сложным с тематической точки зрения проектом и блистающим талантами оркестром, достойно восхищения. Зная, о потенциале своего фильма не только на большом экране, но о его полудокументальной форме, что также пользуется большой популярностью на кабельном телевидении, кастинг «Секретного досье» получился очень умным. Хэнкс и Стрип – две звезды мирового уровня, ради которых зрители пойдут в кинотеатры, чтобы просто полюбоваться эталонной актёрской игрой, однако кино предлагает также насладиться и первоклассными «сериальными» актёрами. В частности, звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк получил важную сюжетную роль Бена Багдикяна – журналиста, раздобывшего секретное досье целиком. Великолепная Сара Полсон из телевизионных хитов «Американская история преступлений» и «Вражда» получила партию жены Бена Брэдли Тони. Благодаря линии Тони и их с Беном дочки порой сухая и раскалённая рабочая атмосфера журналистов разбавляется глотком прохладного лимонада, отчего весь двухчасовой хронометраж фильма не даёт заскучать. В роли журналистки Мэг Гринфилд на экране появилась Кэрри Кун, чья актёрская игра в сериале «Оставленные» попросту выходит за рамки каких-то ни было определений (до сих пор обидно, что её обделили Эмми). Другими словам, Спилберг опять продумал всё на два-три шага вперёд. Отгремев сейчас в кинотеатрах и во время сезона наград, его «Секретное досье» будет с большим удовольствием пересматриваться на малых экранах и разбираться как учебное пособие по а) безупречной режиссуре и б) образцовому журналистскому расследованию.

«Секретное досье» ― это кино о людях, которые целиком и полностью отдаются своему делу. Только представьте, сколько храбрости нужно, чтобы пойти прости системы, против власти. Однако человек имеет право знать правду, и если государство начинает её скрывать от общества, избрав лживый и защитный путь наименьшего сопротивления, то тогда важность журнализма особенно высока. Как-никак, именно прессу прозвали когда-то четвёртой властью, а Стивен Спилберг, как и Адам МакКей с драмой «В центре внимания» несколько лет назад, сумел донести до нас всю суть этой нелёгкой профессии по средствам изображения реальных героев и умного сценария, в котором бережно отобрано все самые интересные и важные моменты истории. Мы отчётливо видим в фильме, как государство живёт своей жизнью, а люди в нём – своей. Но это неправильно, что, к примеру, доказывает замечательная сцена, в которой героине Стрип помогает пройти в суд девушка, находящаяся по своему профессиональному статусу из другого лагеря, хотя чисто по-человечески она на стороне Кэй: её война тоже не обошла стороной – брат до сих пор там. Стремление к правде больше не носит характер индивидуальный, теперь это общенациональная необходимость.

Очередное достойное пополнение фильмографии великого режиссёра и новая жемчужина в жанре журналистского кино, которое расцветает за счёт убедительного, интересного сценария Ханны и Сингера, откалиброванной режиссуры Спилберга, а также слаженного актёрского состава с прекрасными как никогда Стрип и Хэнксом во главе. «Секретное досье» ― кино, которое, несмотря на контекст и временные рамки, будет актуальным до тех пор, пока актуальна правда.