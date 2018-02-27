Так плохо Москву от снега, кажется, никогда не очищали. Нет, центральные улицы вылизали. Но впервые целые участки улиц в стороне от главных дорог просто перекрыты, потому, что туда свезли горы снега. И теперь он превратился в ледяные залежи. Всю Лесную улицу перекопали ради зимнего (почему-то) переустройства. Оставшиеся тропинки в один шаг покрыты толстым бугристым льдом. Во дворах – сугробы. Дворник из солнечной республики с потухшим взглядом говорит – технику не дают, трактор. Только трактором можно. И вот, морозным утром приезжает десант мужиков с лопатами и аж два трактора. Они выгребают снег на свободные участки. Трактор ломает ограду газона, увозит верхушки сугробов и к обеду все исчезают. Эффект – не ноль, а минус один.

Плохо. Это очень плохо. Мэрия оправдывалась эксклюзивным снегопадом. И хвалилась, что уберет весь снег на десять дней. Прошел почти месяц. К апрелю снежные горы начнут таять. Главное, чтобы растаяли к мэрским выборам.

Но за Собянина я голосовать не буду. Благоустройство – это одно. Это для туристов летом. А поддерживать жизнь в столице надо уметь.