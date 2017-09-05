«Берлинский синдром»: Без дополнительных смыслов

Кинокартина «Берлинский синдром», снятая режиссером Кейт Шортланд, для которой это стало четвертым полнометражным фильмом в карьере, удивляет в первую очередь своей звенящей пустотностью и вторичностью. Эта некоторая вымученная ненужность картины словно ощущается и самим автором, которая будто бы и сама не до конца понимает что и для чего она снимает.

История молодой путешественницы Клэр (Тереза Палмер) из Австралии, которой интересно гулять по улицам восточного Берлина и фотографировать его архитектурные памятники. Ее увлечение, продиктованное, вероятно, наскучившим бытом и реалиями родных краев, приводит ее к встрече с обаятельным преподавателем английского Энди (Макс Римель), чья квартира расположена как раз в районе под стать эстетическим предпочтениям австралийки. К несчастью для девушки, время на изучение фасада дома в отличие от интерьера у нее оказывается совсем немного, ведь новый знакомый оказывается маньяком, а Клэр его очередной заложницей.

Снятый по мотивам одноименной книги Мелани Йоостен фильм должен вроде как являть некую историческую аллегорию судьбы Восточной Германии, которая под стать героини находилась «взаперти» против своей воли слишком долго. Но в рамках картины подобная интерпретация кажется не только притянутой, но и все равно скучной, одноуровневой. Амбиции режиссера не находят удовлетворения из-за того, что сдержанность неспешность стиля и повествования оборачивается не интригой, а скучной неопределённостью. Иносказательное рассуждения о истории? Или может быть социуме, где каждый встречный потенциальный маньяк? Что зло скрывается в пресловутой «нормальности»? Или это метафора любых взаимоотношений, которые в любой момент могут обернуться в западней? Беда в том, что разбираться в этом во время и после просмотра неинтересно совершенно.

Вынесенная в заголовок «синдромность» на поверку оказывается лишь красивым словечком, за которым никаких дополнительных смыслов не прячется. Как стокгольмский, но только берлинский, потому что действие события разворачиваются в Берлине. Незамысловато.

Старания актеров, чья игра интереснее написанных для них роли не может не может вдохнуть жизнь в картину, которая целиком сконструирована из шаблонного перебора стандартных для жанра психологического триллера элементов. Усилий оператора Джермейна МакМикинга, который аккуратно, если не дотошно, фиксирует каждую мелочь в окружении Клэр, также оказывается недостаточно, чтобы придать внутренней динамики действию на экране.

Не в плюс «Берлинскому синдрому» идет и откровенно раздутый до двух часов хронометраж, который подразумевает и демонстрацию углубленного психологического портрета героев, выработку острого переживания за них у зрителей и оттого эмоционально напряженная, сильная развязка. К сожалению, на экране ровным счетом ничего из вышеперечисленного не случается. Но «Берлинский синдром» очень хочет быть сложнее, чем просто 90-минутной жанровой поделкой, оттого сценарий предпочитает многозначительно топтаться на месте. Шортланд, желая найти золотую середину между искусством и жанром, в итоге проваливается по обоим направлениям.