Репрессии, репрессии… Либерально мыслящие наши сограждане ждут их, аж хрипят. Накликают их, зовут, возмущаются тем, что они недостаточные и от этого называют этим словом совсем не то, что принято считать таковыми в исторической ретроспекции.
Если заглянуть в этимологию, ну и во всякие толковые словари, то выяснится, что Репре́ссии (лат. repressio — подавление, угнетение) — наказание, карательная мера, применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя. Любые репрессииявляются проявлением политического насилия. Вот так…
Любой поисковик на это слово послушно выдаёт устойчивое словосочетание – “Сталинские репресси”. Как буд-то Сталин их изобрёл, а до него их не было.
Были и ещё как. Исторически и как принято мифологически одними из первых репрессируемых были евреи в Египте. Кстати, недавно состоялась очередная, годовщина песаха – Исхода из этой страны. От репрессий египетских… Завтра торжества по этому поводу заканчиваются.
После евреям ещё частенько этих реперессий перепадало… Но не только евреям. Всем. Та же инквизиция, хоть и называлась Святой, но реперссивные методы у ней были ого-го какие!
В наших палестинах репрессии вообще принято считать народной забавой. Древлян жгли и мучали, реперессировали, после татаро-монгольское иго, потом церковный раскол, опричина… царско-имперские времена и так вплоть до упомянутого Сталина.
И все эти муки и испытания за ради защиты и сохранения существующих строев. (или как там правильно ударить?)
Имеется и такое наблюдение: если без репрессий или они недостаточные, слабенькие, то гос построения рушились одно за одним. Следом за этими обрушениями, как полагается – мор, глад и скрежет зубовный.
Вывожу из вышеупомянутого, что при всей неприятности процедуры, репрессии, тем не менее, штука порой необходимая. Без них нипочём нам бы не создать всего того, чем сейчас гордимся – от самой огромной державы, до ею порождённых культуры, науки и искусств. Чего бы нам на этот счёт на “Эхе” не говорили.
Нынче мире обнаруживается такая в мире турбулентность, что без мобилизации всех при всех будет нам хреново. То есть хреново будет по любому, но чем крепче и надёжнее мобилизуемся (во всех смыслах), тем больше у нас шансов выжить и сохраниться культурно, генетически, да как угодно – сохраниться и жить дальше.
А какая мобилизация без репрессий? Да никакая. По доброй воле не любим мы ни ремешка затянуть, ни работать до полного изнеможения. Разленились.
Вот и пришла пора думать – каких репрессий нам, теперь уже вместе с либералами ждать и просить. Ну, и что бы не забывать про то, что на дворе XXI век, что гуманизм и другие достижения демократии, типа ценности человеческой жизни…
Загодя, короче, надо думать про репрессии. Тем боле, что давно пора. Ждём!
Репрессии, репрессии
Репрессии, репрессии… Либерально мыслящие наши сограждане ждут их, аж хрипят. Накликают их, зовут, возмущаются тем, что они недостаточные и от этого называют этим словом совсем не то, что принято считать таковыми в исторической ретроспекции.
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