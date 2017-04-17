Репрессии, репрессии… Либерально мыслящие наши сограждане ждут их, аж хрипят. Накликают их, зовут, возмущаются тем, что они недостаточные и от этого называют этим словом совсем не то, что принято считать таковыми в исторической ретроспекции.

Если заглянуть в этимологию, ну и во всякие толковые словари, то выяснится, что Репре́ссии (лат. repressio — подавление, угнетение) — наказание, карательная мера, применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя. Любые репрессииявляются проявлением политического насилия. Вот так…

Любой поисковик на это слово послушно выдаёт устойчивое словосочетание – “Сталинские репресси”. Как буд-то Сталин их изобрёл, а до него их не было.

Были и ещё как. Исторически и как принято мифологически одними из первых репрессируемых были евреи в Египте. Кстати, недавно состоялась очередная, годовщина песаха – Исхода из этой страны. От репрессий египетских… Завтра торжества по этому поводу заканчиваются.

После евреям ещё частенько этих реперессий перепадало… Но не только евреям. Всем. Та же инквизиция, хоть и называлась Святой, но реперссивные методы у ней были ого-го какие!

В наших палестинах репрессии вообще принято считать народной забавой. Древлян жгли и мучали, реперессировали, после татаро-монгольское иго, потом церковный раскол, опричина… царско-имперские времена и так вплоть до упомянутого Сталина.

И все эти муки и испытания за ради защиты и сохранения существующих строев. (или как там правильно ударить?)

Имеется и такое наблюдение: если без репрессий или они недостаточные, слабенькие, то гос построения рушились одно за одним. Следом за этими обрушениями, как полагается – мор, глад и скрежет зубовный.

Вывожу из вышеупомянутого, что при всей неприятности процедуры, репрессии, тем не менее, штука порой необходимая. Без них нипочём нам бы не создать всего того, чем сейчас гордимся – от самой огромной державы, до ею порождённых культуры, науки и искусств. Чего бы нам на этот счёт на “Эхе” не говорили.

Нынче мире обнаруживается такая в мире турбулентность, что без мобилизации всех при всех будет нам хреново. То есть хреново будет по любому, но чем крепче и надёжнее мобилизуемся (во всех смыслах), тем больше у нас шансов выжить и сохраниться культурно, генетически, да как угодно – сохраниться и жить дальше.

А какая мобилизация без репрессий? Да никакая. По доброй воле не любим мы ни ремешка затянуть, ни работать до полного изнеможения. Разленились.

Вот и пришла пора думать – каких репрессий нам, теперь уже вместе с либералами ждать и просить. Ну, и что бы не забывать про то, что на дворе XXI век, что гуманизм и другие достижения демократии, типа ценности человеческой жизни…

Загодя, короче, надо думать про репрессии. Тем боле, что давно пора. Ждём!