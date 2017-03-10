«Сплит»: Зачем множить сущности?

В российский прокат 16-го марта выходит картина «Сплит» режиссера Найта Шьямалана, известного по картинам «Седьмое чувство», «Неуязвимый» и своей страстью к неожиданным сюжетным кульбитам, переворачивающим весь фильм. Своей последней работой режиссер восстанавливает свое во многом пошатнувшееся после ряда неудачных проектов реноме: при бюджете менее десяти миллионов долларов кино уже почти достигло отметки в 250 миллионов общемировых сборов. Тем не менее кассовый успех совсем не означает, что кроме присутствия в кадре харизматичных актеров постановщику есть, что предложить зрителю.

Трех школьниц похищает некий маньяк (Джеймс МакЭвой). Запертые в подвале они вскоре понимают, что их похититель страдает от диссоциативного расстройства личности: он воображает себя то 9-летним ребенком Хедвигом, то художником Бэрри, то властной дамой Патрисией, то жестоким и педантичным Деннисом. Пока две героини истерят и думают, как при случае атаковать агрессора, странная и нелюдимая по мнению одноклассников Кейси (Аня Тейлор-Джой) вступает с похитителем в диалог, стараясь завоевать доверие каждой из его личностей. Так они узнают, что захвачены для некоего Зверя… В это же время похититель продолжает посещать своего психотерапевта доктор Флетчер (Бетти Бакли), которая на его примере желает доказать миру, что подобные расщепления личности, коих в теле Кевина (настоящее имя маньяка) 23, потенциально открывают возможности для полного физического преображения и являются чуть ли не примером эволюции человечества.

С задачей сделать этот сюжет пугающим, интригующим или хотя бы просто увлекательным Шьямалан не справляется. Вместо атмосферы саспенса приходится подмечать сколь скучно проделана работа оператора, который лишь пару раз радует интересными кадрами. Изобретательного мизансценирования от Шьямалана тоже ждать не приходится. И едва ли фильм могут спасти старания актеров, хотя МакЭвой старательно «переключается» между личностями, однако в силу безнадёжно пустого сценария, все это проходит в режиме пародийного стендапа среднего пошиба. А прекрасной молодой актрисе Тейлор-Джой, запомнившейся по яркой роли в фильме «Ведьма», в основном приходится просто выразительно хлопать глазами и молчаливо чередовать выражения отчужденности и испуга.

Вкупе с неубедительными и притянутыми флэшбэками из жизни героини вырастает и другая проблема – репрезентация психических заболеваний и насилия над детьми. Согласно автору, жертвы оных – иные, если не сверх-люди. Эта акцентированное тотальной, неизбежной Инаковости, проходит через весь «Сплит», который таким образом утверждает, что клеймо «фриковости» несмываемо.

В остальном стерильный как «Улица Сезам», несмотря на свою тематику, фильм ненавязчиво объективирует героинь, не покидая, правда, в своей эксплуатации в комфортных рамок коммерческого мейнстрима, когда драматургически необоснованно юных героинь избавляют от излишков одежды, оставляя практически в одном белье. Вроде как и заложницы в подвале – но ведь даже и красиво по своему, между прочим. Может такой прием кого-то и отвлечет от прочих минусов «Сплита». Даже традиционный финальный «твист» на этот раз вряд ли может кого-то поразить.

Попытки сотворить на материале би-муви нечто серьёзное в «Сплите» оборачивается полным провалом, ибо кроме неловкого, если не сказать возмутительного, и прямолинейно предъявленного психологического паралелилизма между жертвой и похитителем, Шьямалану нечего сказать. Словом, что делать и на что смотреть в этом фильме всем тем, кто не является персональным фанатом таланта МакЭвоя объяснить трудно.