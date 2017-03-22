«Сплит»: Нас не воспринимали всерьёз

Кино про человека с диссоциативным расстройством личности обычно как минимум претендует на отдельное место в сердцах настоящих любителей психологических драм; за примерами далеко ходить не надо – от культового «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера и более скромной «Идентификации» Джеймса Мэнголда до одного из лучших сериалов современности, «Мистера Робота» Сэма Эсмейла. Однако, как правило, в теле протагониста умещаются максимум две личности, а кино не выходит за рамки всё того же количества жанров. «Сплит» же вмещает в себя не только драму и триллер, но и вполне уверенно чувствует себя на территории хорроров с элементами мистики и фэнтези, где главный герой Кевин вынужден уживаться с ещё 22-мя различными личностями в одном теле. Тем не менее, главной особенностью «Сплита» и залогом его успеха стал не факт окончательного и бесповоротного возвращения М. Найта Шьямалана к прежней форме, а впечатляющий высший актёрский пилотаж в исполнении Джеймса МакЭвоя.

Самые смелые из нас начали очень аккуратно и осторожно использовать слово «возвращение» в контексте творчества Шьямалана ещё с выходом его предыдущего режиссёрского проекта – хоррора «Визит» в 2015 году. Но тогда индийский режиссёр всего-навсего вернулся к своей фирменной и фактически запатентованной художественной композиции: интригующая завязка, напряжённое развитие действий + нагнетание атмосферы, а затем неожиданный сюжетный поворот, меняющий всё с ног на голову (который обычно запоминается даже больше самой развязки). Тот самый сюжетный твист, возможно, и был лучшим элементом «Визита», поскольку остальные детали сценария и даже режиссура откровенно хромали. «Сплит» в сценарном плане также не идеален: среди основных претензий можно выделить необязательную и небрежно пришитую сюжетную линию с флэшбеками героини Ани Тейлор-Джой (ведущую более чем к прозаическому завершению), местами алогичное поведение девушек в заключении (особенно на фоне прошлогоднего «Кловерфилда») и скомканную развязку. Однако лучших диалогов Шьямалан не писал уже как минимум 15 лет, а что касается психологического аспекта, то в этом плане режиссёр даже вплотную приблизился к своему магнум опус – культовому триллеру «Шестое чувство», в котором также немаловажным сюжетным элементом являются взаимоотношения пациента и лечащего его психиатра. Именно эта научная сторона истории плотно связывает происходящее с реальностью (точнее с тяжёлым и болезненным прошлым героев МакЭвоя и Тейлор-Джой, свидетельствующим о том, что всё это приходит из детства, из семьи), балансируя тем самым на грани фантастики. Эта грань нарушается фактически с последними кадрами, куда Шьямалан и запрятал свой фирменный твист, впервые нарушая последовательность «сюжетный поворот – развязка». Все события, имеющие место до финальной сцены, получили немного неожиданное, но крайне научное обоснование, что и является, по сути, фундаментом истории, которого не наблюдалось в картинах Шьямалана вплоть с начала XXI века.

Несмотря на заявленные 24 личности, нам демонстрируют только 8 из них: Кевин – изначальная и давно подавленная личность, эпатажный Барри – модельер и как бы доминирующая личность, нервный Дэннис – коварный извращенец, любящий смотреть на танцующих обнажённых девушек (именно он совершает похищение в начале фильма), спокойная Патриция – домохозяйка и любительница цветов, девятилетний Хэдвиг – глуповатый любитель Канье Уэста и потанцевать, орнитолог Оруэлл и страдающая от диабета Джейд (о них мы почти ничего не знаем), а так же Зверь – таинственная 24-ая личность, с появлением которой связан весь основной саспенс фильма. Кого-то может разочаровать факт того, что остальные 16 личностей так и не проявили себя за время развития событий (между прочим, «Сплит» стал самым долгими фильмом в карьере Шьямалана), бенефис МакЭвоя сведёт любые возмущения на нет. Он нереально хорош в кадре, поражает его мимика и скоростью перевоплощения, с завидной лёгкостью и мастерством меняя маски драмы и комедии, МакЭвой здесь является ярким примером того, когда актёр настолько силён эмоционально, что не просто заряжает своей энергетикой всю картину, эмоциональный импульс, исходящий от него, пронизывает весь зрительский зал. Не хочется называть данную картину «театром одного актёра», но успех фильма – это в первую очередь заслуга Джеймса, а не режиссёра/сценариста. Троица пойманных девушек-подростков (Аня Тейлор-Джой, Хейли Лу Ричардсон и Джессика Сула), их которых, пожалуй, выделяется лишь милашка Аня, генерируют совсем не эмоциональную атмосферу в кадре, а скорее сексуальную, чего также раньше не наблюдалось в фильмах Шьямалана. Возможно, на этот раз он решил женскую сексуальность противопоставить хищному магнетизму и природной харизме Джеймса МакЭвоя, подчёркивая тем самым другую параллель, заодно и основную идею «Сплита» – недуги и отклонения (как физические, так и психологические) не всегда подразумевают недостатки, порой они наоборот являются преимуществами. Об этом же был и «Неуязвимый», ещё один фильм «раннего» Шьямалана: противопоставление добра и зла, естественного и неестественного. М. Найт не только буквально «вернулся к прежнему» (те, кто видел «Сплит», понимают, о чём речь), но и тематически – он снова подхватил психологический аспект происходящего, продолжая мысль уже упомянутого «Шестого чувства», и развил идею супергеройской метафизики, начатой ещё в том же «Неуязвимом». Конечно, звания «нового Спилберга», полученного режиссёром на рассвете нулевых, ему уже не вернуть, а вот продолжать творить в том же духе, что и «Сплит», у Шьямалана есть все шансы. Особенно тогда, когда у него неожиданно для всех образовалась общая кинематографическая вселенная.

Пока с уверенностью можно констатировать лишь одно: Манодж Найт Шьямалан вернулся с очень удачной клаустрофобической историей, в которой словосочетание «лики зла» приобрело достаточно свежую интерпретацию. «Сплит» успешно генерирует мрачную и почти асфиксическую атмосферу, а Джеймс МакЭвой выдаёт без преувеличений одну из лучших ролей в своей карьере, попутно пополнив галерею злодеев мирового кинематографа столь ярким и запоминающимся образом.