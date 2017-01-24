«Мистер Робот»: Второй сезон

Второй сезон одного из самых громких и без сомнений лучших сериалов 2015 года поначалу может показаться слегка сбавившим обороты продолжением, но стоит ему преодолеть первые несколько серий, как «Мистер Робот» преображается в нечто совершенно иное и шокирующе прекрасное. Создатель и главный разум всего сериала Сэм Эсмейл не просто далеко ушёл от стилистики «Настоящего детектива», «Матрицы» и фильмов Дэвида Финчера в первом сезоне, он вальяжно прошёлся по «Фарго» и обосновался на абсолютно новой территории для современного телевидения, при этом доказав насколько же плодовита её почва для поистине оригинальных идей.

Это всё тот же невероятно циничный взгляд на мир, смешивающий в себе вымысел и реальность, который, возможно, является самым правдивым отражением нашего существования. Эсмэйл рассказывает свою историю удивительным образом: если в предыдущем сезоне мы наблюдали за игрой разума Эллиота, теперь же сериал отчётливо играет уже со зрительским разумом и восприятием. Сюжет каждой серии настолько уникален, что даже если попытаться, предсказать дальнейшие события попросту невозможно. Особенно, когда становится явным, что то, что видим мы – не совсем то, что происходит на самом деле. Если в первом сезоне мы наблюдали за Эллиотом со стороны, во втором же мы фактически переместились в его голову, где ещё ближе познакомились с его ментальным заболеванием и в полной мере осознали его великолепный ум.

Во втором сезоне на шахматной доске появилось несколько новых фигур, некоторые из них с самого начала позиционировали себя тайными королями, а некоторые предстали перед нами пешками, который ближе к концу добрались до противоположного конца доски и превратились в королев. Более подробно Эсмэйл осветил отношения между героями Рами Малека и Кристиана Слэйтера, оба демонстрирующих потрясающую актёрскую игру. Нам показали, с чего всё началось и на что действительно способен Мистер Робот. Отдельного упоминания достойна шестая серия, в которой нам показали защитную реакцию психики в виде старого ситкома с Альфом. Это настолько гениально, что на словах-то не передать.

Мы все полюбили «Мистера Робота» за его смесь реальности и фантазии, его мрачный тон и уникальную манеру вести повествование. Но каким-то образом Эсмэйл продолжает создавать сериал, который получается даже более актуальным, чем, например, «Карточный домик», и чей мир порой разнообразнее и невероятнее «Мира Дикого запада». Все эти корпорации, доминирование технологий, тайные организации, социопатия, хакеры и правительственные операции по их поимке. Кстати, во втором сезоне появилась очень колоритная ищейка ФБР в исполнении Грэйс Гаммер, которая прилично так подпортила кровь Эллиоту и его сообщникам.

Если после первого сезона можно было винить Сэма Эсмэйла в том, что он уж очень заметно копирует стиль и манеру повествования Дэвида Финчера, чему подтверждением стал финальный твист, то после второго стало ясно, что «Мистер Робот» больше не оглядывается на других. То, как снимает Эсмэйл, с его фирменными операторскими планами и техно-ньювэйв-электро музыкой, это уже фактически новый жанр. Хотите, называйте это нео-финчеровским стилем, нео-нуаром или ещё как-нибудь. Суть в том, что «Мистер Робот» не просто поддерживает планку, заданную первым сезоном, он наращивает оригинальность, становится более независимым, предлагает серьёзную драму и играет со зрительским сознанием. Сэм Эсмэйл создал невероятно насыщенную и непредсказуемую альтернативную реальность, кривым зеркалом отражающую нашу собственную, в которую хочется поглубже погрузиться подобно Алисе, шагнувшей навстречу Зазеркалью.