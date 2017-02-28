Сфера сакрального

Про Борю Корчевникова, который и без огневых манифестов знает, что я его люблю, я еще напишу, а пока – про Леню Закошанского, гордость НТВ, начать сказ о котором нужно с окказиональной цитаты: «Дурную энергию актерской склоки путем тщательной возгонки обращает в чистое вещество искусства».

Закошанского почитают, а я люблю, за то, что он не разводит тары-бары и не решает вопросы топором, на дух не переносит публичной слезливости, но поддерживает людей, когда они скорбят (так было со мной, когда погиб мой брат Ромка), он весь – амальгама прагматизма и душевности.

Он зряче верит в то, что ведущий есмь не вершитель судеб, но добытчик истины, он не приемлет маску сахарного ведущего.

Однажды мы сошлись в баре отеля достославного града Астана, безостановочно излагали друг дружке про подлое устройство Вселенной и только что не породнились, два провинциала, сделавшихся медиаснайперами, бьющими наповал снобов и декадентов.

Закошанский умеет быть жестким, ой как умеет, он способен на фухтель, способен врезать, но не любит это делать, и не потому не любит, что придерживается какой-то аксиологии, а потому именно, что невероятно силен.

Его программа «Говорим и показываем» давно перешли в сферу сакрального, окончательно утратив реальное измерение.

А как его не утратишь, если темой программы, в которой, например, снимался я, был изъеденный фрустрациями и девиациями товарищ Джигурда, любому пиару орущий: «Да!»; который горазд только «напылить кругом, накопытить, и пропасть под дьявольский свист».

Как бы строил программу я, когда бы дело касалось патологической лживости?

Зная себя, заявляю положительно: я бы строил ея на оре, на децибелах, на своей иерихонской трубе.

Закошанский точечно сострит, а закончит так: «Уместнее было бы сказать, что НД не отличается патологической правдивостью».

Интонация, знаете.

Умения пялиться на суету со стоических вершин.

«Люди больше всего похожи на себя, когда смеются», а я вот смеющимся Леню не видел, не имел чести, зато часто видел его улыбающимся.

Улыбка – тоже лакмусовая бумаженция, евойная заслуживает апологии.

Он улыбается, будто вторая молодость есть, будут бесплатное счастье и мир во всем мире.

В студии он ни разу не «эмблематическая фигура», и очень важно, что, когда он задает вопросы, по вопросам этим очевидно, что мораль для него – необоримая преграда.

Он, как и Боря К. (в работе, впрочем, оставаясь антиподами), не эволюционирует до программного:

“Я до конца презираю

Истину, Совесть и Честь.

Лишь одного я желаю -

Бражничать блудно да есть”.

Благодарение небесам, он не «до неприличия положительный».

ОН ТОЛЬКО ЧТО ЖЕНИЛСЯ, он всегда находит повод, чтобы почувствовать себя счастливым, он нашел ЖАННУ, а она обрела Леню.