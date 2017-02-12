«На пятьдесят оттенков темнее»: На 50 оттенков скучнее

На радость поклонникам эротической трилогии «Пятьдесят оттенков серого» британской писательницы Э. Л. Джеймс (Э. Л. Митчелл), на российских экранах появилась экранизация второй части романа «На пятьдесят оттенков темнее», мелодрамы с одноименным названием.

Хотя, чему радоваться, отчего фанатеть, чем наслаждаться? Совершенно не за что зацепиться, чтобы каким-то образом оправдать кинотворение авторов – американского режиссера Джеймса Фоли и продюсерской команды во главе с Дэна Брунетти и Майклом Де Лука. Сиквел не впечатлил и не вдохновил, ни сюжетом, ни игрой актеров, ни заранее пропагандируемыми яркими и шокирующими, так и не увиденными эпизодами, «мир роскоши и соблазна» совсем не раскрылся, зрителям не удалось попасть внутрь.

Первая часть мелодраматического фильма «Пятьдесят оттенков серого», созданная британским режиссером Самантой Тейлор-Джонсон оставила в 2015 году любителей «пятидесяти оттенков» почти в полном разочаровании, удивив поверхностностью линий сюжета, отсутствием глубины передаваемых чувств и эмоций, странной – «ненастоящей» игрой главных героев. Именно поэтому, зрители-фанаты надеялись, что авторы продолжения эротической драмы «На пятьдесят оттенков темнее» сделают соответствующие выводы, продумают сиквел более динамичным, ярким, захватывающим и чувственным. Но разочарование, к сожалению, продолжилось и усилилось. Мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее» сложилась абсолютно скучной и неинтересной, получилась своеобразная пародия на первую часть фильма, на книжную историю, романтические и эротические взаимоотношения, хотя в продюсировании участвовала и сама автор «оттеночного» произведения Э. Л. Джеймс, которая при желании могла бы повлиять на сценарно-сюжетную линию фильма.

Актеры Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, которые и в сиквеле сыграли главных героев Кристиана Грея и Анастейшу Стил, совсем не старались передать яркие чувства и эмоции, сцены и фразы получились скучными, нелепыми и смешными. Сложилось впечатление, что фильм так и не начался, сюжетные действия героев, разворачивались, странно неумело, похоже было, что актеры заняты и думают о чем-то другом, постороннем, не имеющим никакого отношения к определенной сцене и мелодраме в целом. Различные волнующие эпизоды, задуманные режиссером, «пробежали» уныло и незаметно, даже возможная смерть Грея выглядела непровдаподобно, и не получила соответствующей реакции «киношных» родственников и должного шокирующего волнения «любимой» Анастейши.

Мыльно-замыленная скучнейшая мелодрама, без каких-либо ярких и явных «затемнений», таким увиделся «На пятьдесят оттенков темнее». Единственное, в чем не прогадали создатели «темных оттенков», пригласив на роль Елены Линкольн, девушки из эротического прошлого Грея, научившего его всему «самому извращенному», выдающуюся актрису Ким Бейсингер. Поскольку с нетерпением дождавшись окончания пустой и бесцветной мелодрамы, можно вернуться домой и пересмотреть шедевральный остросюжетный эротический фильм 80-х «9 1/2 недель» Эдриана Лайна. В котором, и яркий, красочный интригующий сюжет, и волнующая, потрясающая игра актеров, чувства и эмоции их просто зашкаливают, впечатляют и заставляют наслаждаться происходящим на протяжении всего фильма.

Будем надеяться, что анонсированное на февраль 2018 года продолжение «оттенков» – триквел «Пятьдесят оттенков свободы» затеряется и совсем растает в громадном облаке негативных рецензий киноманов на увиденную вторую историю «пятидесяти оттенков».