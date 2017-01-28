Без ассистентов в науке нельзя

Выпил бутылочку Heineken, и открыл пятнадцатитомник “Фундаментальная социология”.

Четвертый том.

Читаю про креационизм и синтетическую теорию эволюции, а также про любимый космизм.

Читаю, и грущу.

Читаю, и туманюсь.

Лежу себе на кушетке, плачу и жалею.

Всех жалею – и креационистов, и приверженцев теории двух скачков, а в особенности – теоретиков моно- и полицентризма.

Встал, выпил бутылочку “Сибирской короны”.

Лег, открыл четвертый том.

И так мне стало весело – и от Ламарка, и от Уоллеса, а в особенности – от Энгельса и его трудовой теории!

Лежу себе на кушетке, хохочу, и думаю: у меня же еще “Старопрамен” в холодильнике!

Какую он вызовет реакцию при смешении с социологией? В особенности, фундаментальной?

Сколько еще в жизни тайн, белых пятен, непостижимых и жгучих открытий!

Сколько страданий и радостей, мук и корчей, восторгов и просветлений!

Короче, послал жену в магазин еще за полдюжиной.

Без ассистентов, господа, в науке нельзя…

В фундаментальной.