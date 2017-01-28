Выпил бутылочку Heineken, и открыл пятнадцатитомник “Фундаментальная социология”.
Четвертый том.
Читаю про креационизм и синтетическую теорию эволюции, а также про любимый космизм.
Читаю, и грущу.
Читаю, и туманюсь.
Лежу себе на кушетке, плачу и жалею.
Всех жалею – и креационистов, и приверженцев теории двух скачков, а в особенности – теоретиков моно- и полицентризма.
Встал, выпил бутылочку “Сибирской короны”.
Лег, открыл четвертый том.
И так мне стало весело – и от Ламарка, и от Уоллеса, а в особенности – от Энгельса и его трудовой теории!
Лежу себе на кушетке, хохочу, и думаю: у меня же еще “Старопрамен” в холодильнике!
Какую он вызовет реакцию при смешении с социологией? В особенности, фундаментальной?
Сколько еще в жизни тайн, белых пятен, непостижимых и жгучих открытий!
Сколько страданий и радостей, мук и корчей, восторгов и просветлений!
Короче, послал жену в магазин еще за полдюжиной.
Без ассистентов, господа, в науке нельзя…
В фундаментальной.
Без ассистентов в науке нельзя
Выпил бутылочку Heineken, и открыл пятнадцатитомник “Фундаментальная социология”.
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