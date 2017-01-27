Почему русский человек не любит Барака Обаму – выдающегося харизматика, умнейшего человека и большого политика, ушедшего непобедимым, под прощальные слезы миллионов?
Почему русский человек не любит всю ту либеральную реальность, которая стоит за Бараком Обамой – мир хорошего тона, хорошего вкуса, хорошего образования, гуманизма, прогресса?
Ответ – в великом фильме “Кин-дза-дза”.
Герои прилетают на идеальную, зеленую планету, вроде бы так похожую на Землю, и видят, как изящные, красивые люди в легких одеяниях и с указками в руках – загоняют куда-то вниз, в темноту, грязный пепелац, прилетевший с ненужной помойки.
- Будьте любезны, наденьте дыхательные аппараты.
- Зачем? У вас такой чистый воздух.
- Вот именно поэтому.
- Девушка, а куда вы… этих вот?
- В малый зал оранжереи.
- Вы что, правда из людей кактусы делаете?
Делают, делают.
Барак Обама и его либеральная реальность – прекрасны, но для нас, с их точки зрения, “продолжение жизни в виде растений – благо”.
Вот и не получилось любви.
- На речке, на речке, на том бережочке! – отчаянно кричит Евгений Леонов, пока изящные люди не затыкают его прикосновением к своей высокотехнологичной указке.
Лучше уж вы избавьте нас от такого прогресса.
А то я маску сниму – и надышу вам тут.
Обама
Почему русский человек не любит Барака Обаму – выдающегося харизматика, умнейшего человека и большого политика, ушедшего непобедимым, под прощальные слезы миллионов?
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