{ 27 января 2017 }

Обама

Рубрики: [Фейсбук]  

Почему русский человек не любит Барака Обаму – выдающегося харизматика, умнейшего человека и большого политика, ушедшего непобедимым, под прощальные слезы миллионов?
Почему русский человек не любит всю ту либеральную реальность, которая стоит за Бараком Обамой – мир хорошего тона, хорошего вкуса, хорошего образования, гуманизма, прогресса?
Ответ – в великом фильме “Кин-дза-дза”.
Герои прилетают на идеальную, зеленую планету, вроде бы так похожую на Землю, и видят, как изящные, красивые люди в легких одеяниях и с указками в руках – загоняют куда-то вниз, в темноту, грязный пепелац, прилетевший с ненужной помойки.
- Будьте любезны, наденьте дыхательные аппараты.
- Зачем? У вас такой чистый воздух.
- Вот именно поэтому.
- Девушка, а куда вы… этих вот?
- В малый зал оранжереи.
- Вы что, правда из людей кактусы делаете?
Делают, делают.
Барак Обама и его либеральная реальность – прекрасны, но для нас, с их точки зрения, “продолжение жизни в виде растений – благо”.
Вот и не получилось любви.
- На речке, на речке, на том бережочке! – отчаянно кричит Евгений Леонов, пока изящные люди не затыкают его прикосновением к своей высокотехнологичной указке.
Лучше уж вы избавьте нас от такого прогресса.
А то я маску сниму – и надышу вам тут.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Обама не умеет читать рэп

    2. Обама не умеет читать рэп

    Президент США Барак Обама признался, что совершенно не умеет читать рэп, хотя любит хип-хоп и дружит со многими музыкантами. В отсутствии такого таланта он признался на встрече со студентами в Белом доме, сообщив, что руководить страной ему легче, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿