Почему русский человек не любит Барака Обаму – выдающегося харизматика, умнейшего человека и большого политика, ушедшего непобедимым, под прощальные слезы миллионов?

Почему русский человек не любит всю ту либеральную реальность, которая стоит за Бараком Обамой – мир хорошего тона, хорошего вкуса, хорошего образования, гуманизма, прогресса?

Ответ – в великом фильме “Кин-дза-дза”.

Герои прилетают на идеальную, зеленую планету, вроде бы так похожую на Землю, и видят, как изящные, красивые люди в легких одеяниях и с указками в руках – загоняют куда-то вниз, в темноту, грязный пепелац, прилетевший с ненужной помойки.

- Будьте любезны, наденьте дыхательные аппараты.

- Зачем? У вас такой чистый воздух.

- Вот именно поэтому.

- Девушка, а куда вы… этих вот?

- В малый зал оранжереи.

- Вы что, правда из людей кактусы делаете?

Делают, делают.

Барак Обама и его либеральная реальность – прекрасны, но для нас, с их точки зрения, “продолжение жизни в виде растений – благо”.

Вот и не получилось любви.

- На речке, на речке, на том бережочке! – отчаянно кричит Евгений Леонов, пока изящные люди не затыкают его прикосновением к своей высокотехнологичной указке.

Лучше уж вы избавьте нас от такого прогресса.

А то я маску сниму – и надышу вам тут.