Чехов, даром что слыл тонным (не мешать с «томным») интеллигентишкой, очень критичен был и к себе, и к социуму.

Его Сиятельство про читателей отзывались так: «Я бы назвал их свиньями, но зачем свиней обижать?!».

Но мне лично нравится вот эта инвектива: «Дело не в том, хороший читатель или плохой, а в том, что девяносто девять читателей из ста не имеют ума».

Дело не в том, хорошие игроки у ЦСКА или плохие (неплохие), дело не в том, был там пенальти или не был (был), дело в том, что на поле никто не умирал из ЦСКА, и дело в том, что только чванливая скотина откажется воспринимать табло как данность.

Команды, которая в первом тайме матча с «Монако» подарила мне «блаженное чувство парения», в Тушино я не увидел, Игнашевич не Калачев, а Тошичу всю игру бы быть таким эмоциональным, каким он был, когда требовал пенальти.

«Лежу в канаве в красе и славе, и вся история.

Кто не психует, тот не мужчина, а инфузория!».

Весь ноябрь, с летучими перерывами, у меня съемки, и если программу свою я буду снимать так, как ЦСКА играет, очень скоро моей семье нечего будет жрать.

Понимаете, к чему я клоню?

А что станется с Березуцким, Игнашевичем, Тошичем?

Гинер ведь не заблокирует их карты.

Мои расчеты покоятся не на специальных исследованиях; как сказал герой «Сынов анархии»: «Нет у меня никаких взглядов, я лишь вижу то, что вижу»: скорее Мадонна прекратит безобразные попытки молодиться, скорее Кокорин поймет юмор Фазиля Искандера, а Саша Айвазов реанимирует свою карьеру, чем ЦСКА вновь станет чемпионом.

Обидно и больно, но это детали для чемпионата, где игрока по фамилии Нету не четвертуют после позора в Дагестане, а выпускают на поле, а в момент, когда нищенствуют вся страна, легионерам зауряднейшим предлагают контракты с УДВОЕННОЙ суммой.

Пошли они все к чертям собачьим, мне на съемку пора, я там за каждый рубль подыхаю.