{ 22 октября 2016 }

«Синг Стрит»: Бунтарский дух рок-н-ролла

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Синг Стрит

Ностальгическая музыкальная драма Джона Карни«Синг Стрит», так и не добравшаяся до российского проката, настолько прекрасна, что хочется петь. Кино переполнено молодежным бунтарским духом, подпитанным исключительно юношеским энтузиазмом и безграничной любовью. Причем любовь выражается не только по отношению к противоположному полу, но и к чистому мятежному рок-н-роллу.

Ирландский режиссер, похоже, окончательно нашёл свою нишу в кинематографе, сняв третий музыкальный фильм подряд. После восхваленных «Однажды» 2007 года и «Хоть раз в жизни» 2013, «Синг Стрит» даже прыгнул выше головы. Перенеся историю в 80-е годы в свою родную Ирландию, Карни кроме своего фирменного остроумия и страсти к музыке в этом фильме берёт еще и колоритной низшей прослойкой страны, в которую попадает главный герой Конор из-за экономического кризиса. Его семья больше не может позволить престижную частную школу, поэтому младший из трёх детей отправляется в государственную при католической церкви. Унижения, оскорбления и избиение прилагаются. Но, не успев ещё толком понять, что где находится и кого лучше избегать, а с кем дружить, Конор замечает сногсшибательную девушку на крыльце. «Не трать на неё время», — говорит новый друг Конора Даррен, с которым он только что познакомился. «Я пою и хочу записать для тебя песню», — мгновение спустя говорит Конор незнакомке с чарующими «опасными» глазами. Девушка одобрительно кивает, а наш герой мчится обратно к Даррену с шокирующей для последнего новостью: «Мы должны создать группу!».

Конор становится главным исполнителем и сочинителем песен, Даррен, назначивший себя менеджером группы, знакомит нашего героя с мультиинструменталистом Барри с внешностью юного Джона Леннона. Затем в коллектив приходят два барабанщика, прочитав объявление на школьной доске, и чернокожий парень Нгик, потому что он единственный чёрный ученик школы и, по словам Даррена, придаст группе веса («ибо он чёрный!»). К слову, сцена его вербовки получилась до безумия смешная, причем с самого порога его дома, где дверь открыла мать мальчика:

- Вам чего? Вам нужен Нгик?

- Что такое «нгик»?

- Это мой сын!

То, что ирландцы – главные хохмачи всей Британии, мы уже убедились на фильмах урожденных англичан Мартина МакДоны и его брата Джона Майкла МакДоны. Так же прошлогодний великолепный «Бруклин», снятый ирландцем Джоном Краули, очень ловко умещает в себе комедийные элементы посреди драмы и мелодрамы. Карни также не увлекается комедией, поднимая целый спектр серьезных проблем, начиная с взросления и причин эмиграции ирландцев, заканчивая семейными ценностями и силой любви. Даже поднятая прошлогодним шокирующим фильмом «В центре внимания» тема педофилии в церковных заведениях нашла отражение у Карни.

Центральным человеком в показанном жизненном отрезке Конора становится его старший брат Брэндон. Его играет Джек Рейнор, Малкольм из прошлогоднего «Макбета» или просто Крис Пратт для нищих. Брэндон, с длинными волосами и вечно в «домашней» одежде, некогда мечтал сбежать ото всех в Германию, ведомый бунтарским юношеским духом приключений. Но родители были против, заперев его в доме. Как следствие, спустя несколько лет Брэндон бросил колледж, увлёкся наркотиками (всё в порядке, это же 80-е) и окончательно отказался от любых перемещений дальше крыльца собственного дома. Новость о группе младшего брата он принял с присущей ему ухмылкой, мол, ну посмотрим. Отслушав первую запись на принесенной Конором кассете, Брэндон понимает, что так дело не пойдёт. Прошерстив свою внушительную коллекцию винилов, он достаёт «Мотерхэд» и начинает проповедь о настоящем рок-н-ролле. Досмотрев фильм до самого конца, понимаешь, почему именно брат стал для Конора главным наставником и духовным лидером, почему именно он давал главному герою братские пинки под зад, дабы тот двигался вперёд. Карни посвятил этот фильм «всем братьям на земле», сделав его еще и самым личным в своей карьере. Джек Рейнор получил неожиданно продуманного, многогранного персонажа, в меру циничного, симпатизирующего, а главное мудрого брата. Трудно сказать, что радует больше: насколько интересен Брэндон как персонаж или как великолепно Рейнор справился, возможно, со своей лучшей ролью в жизни.

Стиль, в котором поёт и играет Конор, откровенно косящий под Дэвида Боуи в прикиде и макияже а-ля Зигги Стардаст, называется «футуризмом». Музыкальное направление, в котором особенно прославились такие гиганты рок-н-ролла, как Duran Duran, Joy Division и The Cure – группы, послужившие вдохновением Конору и всей его группе Sing Street, ставили перед собой лишь один мотив – забыть о прошлом и двигаться дальше. «Синг Стрит» не забывает о прошлом с его колоритной Ирландией 80-х, но и делает столько умных и интересных сюжетных ходов, что рискует оставить весомый след за собой в будущем. Джон Карни общается со зрителем способом, чем-то напоминающим, как Брэндон общается со своим младшим братом: сначала посмешит и заставит улыбаться, а потом задуматься, а, может быть, даже решиться на что-нибудь, чего давно боялись, например, создать рок-группу, чтобы впечатлить девчонку. Хотя нет, поколение уже не то. Как и бунтарский рок-н-ролл, который ушёл вместе с эрой винила, но иногда, очень редко, всё же лёгкий, но безумно приятный его отголосок настигает нас в различных проявлениях. Сейчас вот, например, в виде нового фильма ирландца Джона Карни.

Синг Стрит (Sing Street)

«Синг Стрит» Постер

Год: 2016

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Страна: Ирландия, Великобритания, США

Режиссер: Джон Карни

Сценарий: Джон Карни

Продюсер: Энтони Брегман, Джон Карни, Мартина Ниланд

Оператор: Ярон Орбах

Композитор: -

Художник: Алан МакДональд, Тамара Конбой, Тициана Корвисьери

Монтаж: Эндрю Маркус, Джулиан Ульрихс

В ролях: Фердия Уолш-Пило, Келли Торнтон, Мария Дойл Кеннеди, Джек Рейнор, Эйдан Гиллен, Йен Кенни, Бен Керолан, Перси Чамбурука, Марк МакКенна, Дон Вичерли

Мировая премьера: 24 января 2016

Продолжительность: 106 мин. / 01:46

Вадим Богданов


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