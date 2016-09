Амфест. Хорошее независимое кино

Уже совсем скоро, а если точнее 20-го сентября в Москве откроется ежегодный фестиваль американского кино АМФЕСТ. Бегло пробежав глазами по лайн-апу, можно придти к выводу, что этот год не так плодороден на громкие названия как прошлый, однако если приглядеться, то и в этом году найдётся, где разгуляться. Стоит начать с оглашения всего списка фильмов и всех программ (а в этом году АМФЕСТ стал уже совсем взрослым и может себе позволить такое разделение), затем уже кратко остановлюсь на конкретных фильмах, некоторые из которых я уже посмотрел, а некоторые с нетерпением жду. Как обычно, в скобочках рядом с каждым названием будет рейтинг самого известного киносайта с рецензиями Rotten Tomatoes (на момент написания этой заметки), по которому можно приблизительно представить качество фильма и необходимость его смотреть.

ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ:

• Великолепная семёрка / The Magnificent Seven (RT: 64%, 6/10)

ГАЛА:

• Несколько женщин / Certain Women (RT: 100%, 8.2/10)

• Зеленая комната / Green Room (RT: 91%, 7.7/10)

• Абсолютная власть / Imperium (RT: 86%, 7/10)

• Возмущение / Indignation (RT: 81%, 7.3/10)

• Американская пастораль / American Pastoral (RT: 20%, 4.5/10)

БИОГРАФИИ:

• Кристин / Christine (RT: 100%, 8/10)

• Ради Спока / For the Love of Spock (RT: 100%, 7.3/10)

• Рожденный для грусти / Born to be Blue (RT: 88%, 7/10)

• В погоне за Майлзом / Miles Ahead (RT: 73%, 6.4/10)

• Дэвид Линч: Жизнь в искусстве / David Lynch: The Art Life

Любовь и Дружба

• План Мэгги / Maggie’s Plan (RT: 85%, 7.1/10)

• Мама–прилипала / The Meddler (RT: 84%, 6.9/10)

• Привет, меня зовут Дорис / Hello, My Name is Doris (RT: 83%, 6.8/10)

• Семейка Холларсов / The Hollars (RT: 44%, 5.2/10)

ГОРИЗОНТЫ:

• Фрэнк и Лола / Frank & Lola (RT: 100%, 7.4/10)

• В долине насилия / In а Valley of Violence (RT: 94%, 7.2/10)

• Такса / Wiener-Dog (RT: 75%, 6.5/10)

• Дональд плакал / Donald Cried

• Отель Эль Ганзо / El Ganzo

А теперь немного персональных рекомендаций. Из 20-ти фильмов фестиваля я на данный момент посмотрел 6, но так вышло, что ни на один из них я рецензии не написал. Поэтому небольшие мини-отзывы:

«Зелёная комната»

Крепкий молодежный слэшер с Антоном Ельчином в главной роли. Кино наполнено бунтарским панк-роковском духом, в котором хэви-метал на сцене переплетается с хардкором в комнате ожидания. Замкнутый камерный хоррор, который по энергетики и сумасшествию одновременно напоминает и Роба Зомби, и Тоуба Хупера. Режиссер Джереми Солнье старается сюжет не сильно топить в расчленёнке, уделив достаточно внимания персонажам, в частности главному антагонисту – Патрику Стюарту. Для всех любителей панка и метала от кино. Моя оценка: 7/10.

«Абсолютная власть»

Нельзя сказать, что этот триллер про неонацистов может похвастать лишь игрой Рэдклиффа, повествование в нём на удивление плотно скроено. Да, это очередная история внедрения, но фильм Даниэля Рагуссиса в первую очередь берёт актуальностью темы. У него получилось злободневное кино, раскрывающее глаза на позорные отголоски прошлого, укоренившиеся в современном американском обществе. Не хочется сильно преувеличивать, что Рэдклифф наконец созрел для серьезных наград, но роль агента под прикрытием, безусловно, лучшая в его карьере. Интересный триллер, поднимающий проблемы общества, терроризма и непреклонности перед собственными убеждениями. Моя оценка: 7/10.

«В погоне за Майлзом»

Дебютный режиссерский фильм Дона Чидла, в котором он сам исполнил титульную роль джазового трубача Майлза Дэвиса. Пожалуй, главным достоинством фильма является сам Чидл, причем даже не как режиссер, а как актёр. Он представил насыщенный и колоритный портрет эпатажного музыканта. Сам байопик получился обычным, особенно для эпохи джаза. Типичный набор неприятностей для такого типа персонажей: женщины, наркотики и деньги. Для дополнительного просвещения сойдёт. Моя оценка: 6/10.

«План Мэгги»

Безумно обаятельная романтическая комедия с Гретой Гервиг, Итаном Хоуком и Джулианной Мур в главных ролях. Каждый из трёх персонажей получился по-своему самобытным и интересным. Местами предсказуемый, но и не забывающий удивлять зрителя фильм. Чутко прописанный сценарий одарил персонажей целым набором запоминающихся ярких афоризмов, которые иногда забавляют, а порой и заставляют задуматься. Мило и со вкусом. Моя оценка: 7/10.

«Мама–прилипала»

Великолепная Сьюзен Сарандон, возможно, в своей лучше роли в карьере, играет назойливую для своей дочери (Роуз Бирн) маму и безграничный источник счастья для всех остальных. Её героиня до сих пор скорбит после потери мужа, поэтому приезжает к дочери в Лос-Анджелес, где оказывается вовлечена в череду удивительных приключений, заставляющих её забыть про горе и даже про её возраст. Не обошлось и без любовной линии. Трогательно и забавно. Моя оценка: 7/10.

«Такса»

Мастер независимого кино Тодд Солонз снял четыре небольшие новеллы, переплетающиеся одной лишь таксой. Все истории пропитаны типичным для Солонза саркастичным тоном с огромным количеством черного юмора. Фильм не настолько дерзок, как его «Счастье» или «Добро пожаловать в кукольный домик», но своих фанатов американский режиссер сумеет порадовать. В этом фильме так же снялась Грета Гервиг в одной из историй, а в другой можно будет встретить Дэнни ДеВито. Моя оценка: 6/10.

Среди самых ожидаемых фильмов, я выделю «Возмущение» и «Некоторых девушек». Так же внимания заслуживают «Американская пастораль» МакГрегора, чтобы узнать, настолько ли фильм плох, как его малюют; «Дэвид Линч», чтобы взглянуть на портрет гениального режиссера; «Рождённый для грусти», чтобы оценить потрясающую игру Итана Хоука (да, его на фестивале очень много); биографический фильм про покончившую с жизнью в прямом эфире журналистку «Кристин»; нео-нуарную драма с Майклом Шенном «Фрэнк и Лола»; и хоррор-вестерн «В долине насилия» всё с тем же Хоуком и Джоном Траволтой. Другими словами, каждый найдёт что-нибудь для себя.

Напоминаю, что очень трудно найти хорошее независимое кино в нашей стране. Данный фестиваль – один из немногих шансов прикоснуться к настоящему киноискусству, в котором идеи и энтузиазм преобладают над деньгами и коммерцией. Не советую упускать такой шанс. Спасибо за внимание.