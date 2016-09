Гари Барлоу снялся обнаженным для мюзикла «The Girls»

Британская поп-группа Spice Girls ненадолго воссоединилась для презентации мюзикла по собственным песням. Пятеро участниц коллектива попозировали журналистам в Лондоне на той самой лестнице, где в 1996 году снимался их первый клип «Wannabe». Они появились на публике вместе впервые [Читать...]

Солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин принял участие в подготовке вегетарианского календаря на 2014 год. Певцу достался февраль. – Вы также найдете своих любимых рок-певцов Андрея Шабаева и Илью Никитина, а также массу других достойных персонажей из разных областей [Читать...]

Поп-группа Girls Aloud стала самой продаваемой девичьей группой текущего века, если считать количество проданных синглов, сообщает NME. C момента выхода их дебюта «Sound Of The Underground» их синглы разошлись в количестве 4,3 млн копий. За последнее 10-летие 20 синглов Girls Aloud вошли в чарты (топ-10) и четыре побывали на самой [Читать...]

Виктория Бекхэм в интервью Q&A 4 июня 2015 года неожиданно поделилась неизвестным подробностями из истории создания группы Spice Girls. Например, она рассказала, что на кастинге, где были тысячи претенденток, он повела себя неожиданно: – Я спела «Mein Herr» из мюзикла «Кабаре». С вокальной [Читать...]

Британская группа Spice Girls подписала контракт с фирмой Polaroid на распространение в США марки собственного фотоаппарата SpiceCam. Камера, которая уже продается в Европе, Азии и Австралии, сделана специально для тинейджеровской и предтинейджеровской аудитории группы. Она содержит фотовспышку, названную [Читать...]