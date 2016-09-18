Гари Барлоу снялся обнаженным для мюзикла «The Girls»

Гари Барлоу принял участие в необычной фотосессии вместе с актрисами мюзикла «The Girls». Шоу, премьера которого состоится в театре Phoenix в Лондоне 28 января 2017 года, основано на реальной истории 1999 года. Тогда несколько женщин-домохозяек из Rylstone & District Women’s Institute в Йоркшире снялись обнаженными для календаря, чтобы собрать денег для местной больницы, где лечился муж одной из них. И хотя их возраст и внешность были далеки от модельных параметров, а интимные части телы были прикрыта различными предметами (чайниками, цветами, мотками шерсти, булочками), календарь неожиданно стал бестселлером. В 2003 году на этот сюжет уже был снят фильм «Девочки из календаря» с участием Хелен Миррен, Джули Уолтерс, Линды Бэссет и других.
Экс-солист Take That выступает в роли композитора и продюсера мюзикла «The Girls», а Тим Ферт – режиссера и сценариста, и двое мужчин снялись обнаженными в компании также одетых только в туфли актрис: Карен Уэст, Вивьен Пэрри, Хэрриет Торп, Ширли Джеймсон, Клэр Мур, Сары Кестлман, Дебби Чейзен, Клэр Мейчин, Джоанны Райдинг. Впрочем, фотосессия состояла из множества сюжетов: на одной фотографии обнажены только мужчины, а женщины одеты в черные вечерние платья, на других – наоборот, джентльмены одеты, а дамы раздеты. Акция с раздеванием была приурочена к началу продаже билетов на спектакль. В постановке также заняты юные актеры Бен Хантер, Хлоя Мэй Джексон и Джош Бенсон, но их раздеваться не заставили.