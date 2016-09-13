«Громче, чем бомбы»: Оглушающая тишина

Фильмы о семейных драмах занимают стабильную нишу в кинематографе. Сколько бы десятилетий не проходило, тема всегда остаётся актуальной. Меняются общественные нравы, появляются новые направления в искусстве, образовании, науке, но институт семьи всегда был и будет основой социализации каждого индивида. Датский режиссер Йоаким Триер снял свою версию взаимоотношений отцов и детей сквозь призму одной общей трагедии.

В центре событий история одной семьи. Жена Изабель Рид (Изабель Юппер) – профессиональный фотограф, охотница за самыми невероятными кадрами, ради которых порой готова рискнуть собственной жизнью. Когда она делала репортаж в Сирии, то взрыв прогремел чрезвычайно близко к съемочной группе, результатом чего стали значительные шрамы на шее и груди Изабель. Она обещает мужу Гэбриелю (Гэбриель Бирн), что больше не будет заниматься этим делом, а станет уделять больше времени семье – мужу и двум сыновьям. Но тут ирония-судьба внесла свои коррективы в семейный очаг Ридов. Изабель погибает в автомобильной катастрофе.

Каждый член семьи по-своему пытается оправиться от произошедшего. Старший сын Джона (Джесси Айзенберг) только что стал отцом, однако в поисках чего-нибудь вкусного для новоиспеченной матери в госпитале он случайно встречает свою бывшую подругу Эрин. На её вопрос, что он здесь делает, Джона произносит лишь: «Моя жена…», но, не дослушав до конца, Эрин бросается обнимать с утешениями бывшего очень близкого друга. Джона решает не рассказывать ей правду и продолжает её обнимать. Спустя восемь месяцев он приезжает к отцу и младшему брату.

Второму сыну – Конраду на вид лет 15-16, кроме смерти матери ему еще приходится проходить через все круги ада подросткового возраста. Он любит компьютерные игры, мало говорит с людьми и учителями, отношения с отцом не ладятся, а еще ему нравится девчонка из группы поддержки, которая не догадывается о существовании Конрада. Не зная причину произошедшего с мамой, парень периодически рисует живописные картины аварии в своей голове. Он то представляет, как мама засыпает за рулем и влетает в грузовик на встречной полосе, то, как врезается в неожиданно выскочившего на дорогу оленя. Еще он винит в этом отца. Ведь независимо от того что произошло на самом деле, отец мог это предотвратить, запретить матери ехать на машине, приказать остаться дома, ведь он же отец, следовательно, закон. Он винит его за то, в чем Гэбриель не виноват. Но последний изо всех сил пытается пробиться к сыну, даже однажды прибегнув к слежке за ним после школы. Конрад тогда отметился очень странным поведением: сначала он сидел один на качелях, говоря по телефону отцу, что гуляет с друзьями, потом зашел в кафе и сразу же выбежал оттуда, а в конце пошел на кладбище и упал на могилу какого-то незнакомого мексиканца. Удивление и озабоченность отца странным поведением младшего сына обернулось причудливой и пронзительной историей Конрада, которую он записал на своём компьютере. В небольшом сочинении, которое он показал своему брату Джоне, кроме описания событий того дня от лица Конрада, было куча других странных заметок, таких, как точный подсчет количества трусов и носков или время разложения организмов в различных температурных средах. Только благодаря приезду Джоны Конрад открывается, причем с удивительной стороны, как для собственного брата, так и для зрителя.

Интересная манера съемки выбрана Триером. Уже по описанию понятно, что упор в фильме на эмоциональный спектр персонажей. Не так интересен сюжет и события, как внутренние переживания всех членов семьи. И здесь Йоаким использует особую методику повествования – тишину. Молчаливые переходы между кадрами, некоторые особо эмоциональные моменты и разговоры показаны приглушенно, камера специально отъезжает за пределы локации, в которой находятся герои. Словно мы наблюдаем за ними через стекло или через стены, видим их из другой комнаты, лишь краем уха слышим слова. Либо Триер показывает зрителям крупный план Изабель, молча смотрящей в камеру на протяжении 10-20 секунд, таким образом, позволяя зрителю получше вглядеться в её нежный материнский взгляд, которого так не хватает героям фильма. Режиссер отказывается от слов как главного передатчика чувств и эмоций, и оперирует тишиной. И эта тишина громче, чем бомбы.

В фильме присутствует душа современного норвежского кинематографа. Особая тенденция синтеза вечной скандинавской темы природы вкупе с толикой сюрреализма, граничащего с современным гиперреализмом. Тема природы здесь служит фоном истории, с ней работал оператор фильма, снимая красивые ракурсы окружающей среды в промежутках истории. Гиперреализм царит во снах героев. Что во сне Конрада, где он идет босиком по туманному лесу к мертвой девушке в наушниках и ложится рядом с ней, или уже во сне Изабель, в котором её насилует незнакомец под уличным мостом, а муж сидит рядом в автомобиле, наблюдая и покуривая сигарету. Сны сняты с пугающей реальностью, но в этом скорее заслуга правильно подобранного освещения.

На выходе получилась добротная семейная драма с интересной интерпретацией взаимоотношений отца и детей, сыгранная очень хорошими актерами. Однако Триер положил начало слишком многим проблемам, с которыми сталкиваются герои, но вот достойно осветить каждую из них у него не получилось. От этого и очень сжатый конец фильма.