Полнейший музыкальный термидор

К проекту «Голос» относится ядовитая реплика Шона Пенна про американский кинематограф: «Плохие фильмы, хорошие фильмы – все фигня. Просто за одними вещами стоит магия, а за другими – примитивный жлобский концепт».

Ребята, учтите, записывая меня в критиканы, что я из краев, где чабаны поют лучше Гагариной и Билана, вместе взятых.

Оно конечно, на фоне всего, что нам показывают по тиви, «Голос» кажется высокооктановым, высокохудожественным, высокоразумным шедевром.

Но пухлого белоруса никто уже не помнит, где Дина Гарипова знает только она, а отец Фотий, не убоявшийся, к ужасу святых угодников, обречен на огонь вечной кары; эдакий попс-Охлобыстин.

Единственный симпатичный персонаж, подаренный нам «Голос», – Антон Беляев, живое воплощение дилеммы «коммерция» и «музыка».

Что до жюри, людям просто недостает образования; Пелагея (которая ныне нырнула в матримониальность, разрушив чужую семью, с чем – с матримониальностью, не с вероломным разрушением – я ее поздравляю), спроси ее, наверняка думает, что Бродский – это певец, а Стиви Уандер – хоккеист ЦСКА.

Если у вас Баста в судьях – значит, все, болезнь в терминальной стадии.

А о том, что русским языком ВСЕ участники шабаша владеют хуже пожарного гидранта, и говорить как-то неловко.

Жюри – самоуверенные верхогляды, участники напрочь лишены харизмы, как ведущие «Новой волны» с их юмором могильного порядка.

Ни единого «культурологического потрясения»; даже намека.

Ну, хотя бы Панайотов спал с тела, и глаза его загорелись священным огнем высшей правоты.

В жанре «глумлюсь над всеми» неизменно хорош Нагиев, вижу, усвоил мои уроки.

А в общем… как сказал бы поверивший в то, что он демиург, мизантроп Градский: «Короче говоря, полнейший термидор».