Нейронегры

Американская Гильдия сценаристов пытается сыграть на упреждение: там обсуждают положение, которое должно разделить между собой литературный материал и исходный. Говоря начистоту, сценаристы хотят получить от нейросетей все преимущества и при этом нисколько не пострадать.

Они утверждают, что программа вроде ChatGPT — это просто ручка или клавиатура новой эпохи: всего лишь инструмент для удобства работы. А стало быть, сценаристы могут активно его использовать без нужды делиться правами и ссылками на разработчиков, при этом нейросетью нельзя заменять живого человека: это именно он свободно присваивает себе ее труды, на данном этапе литературно обрабатывая, а в будущем, видимо, просто ставя подпись и получая зарплату.

Хамство редкостное. Уже предвкушаем, как через сто лет потомки американцев моют киборгам ноги, запрещают еще одно слово на букву Н («нейросеть») как слишком связанное с рабством, а потом выпускают кино, в котором Ромео играет робот, а Джульетта — это беспилотник-камикадзе, о чьих чувствах никто не подумал, нашпиговывая ее хрупкую душу взрывчаткой.