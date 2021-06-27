{ 27 июня 2021 }

Музей «Дорога жизни» — на грани смерти

Рубрики: [Telegram]  

Музей на Ладожском озере обветшал и находится на грани разрушения. Бывший в войну штабом автомобилистов, возивших продовольствие в блокадный Ленинград, дом впоследствии получил статус охраняемого музея. Однако попал почему-то на баланс Всеволожского общества охотников и рыболовов, которое следить за музеем не пожелало.

Когда вслед за жалобами появились следователи, глава общества Сергей Звонков подивился шуму, заявив, что об охраняемом музейном статусе дома и знать не знает. Следователи не поверили, сообщили то ли охотнику, то ли рыболову, что музеем здание числится уже сорок лет, и завели дело.

Однако прокуратура — сначала местная, а вслед за ней и генеральная — в суд дело нести отказывается. Доказательства, мол, есть, спасибо, но больно уж сумма ущерба мала — всего 400 тысяч. Вот будет хотя бы полмиллиона — приходите.

Что ж поделать, если у работников прокуратуры глаза уже наметаны на другой порядок сумм, нежели требуется штабу рисковых спасителей Ленинграда. Вот бы хоть общество автомобилистов организовало инициативу и утерло нос рыболовам, собрав необходимую для музея помощь своими силами. Иначе зачем вообще такие общества: только чтобы было от кого подавать заявки на гранты для НКО и отжимать историческую недвижимость?

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. В Кемерове откроется музей Андрея Панина

    2. В Кемерове откроется музей Андрея Панина

    Кемеровский государственный университет культуры и искусств, где получил первое образование покойный Андрей Панин, создаст мемориальный музей, посвящённый актёру. В фонд музея войдут студенческие фотографии Панина, связанные с ним документы из архива вуза, афиши и программы учебных спектаклей, личное [Читать...]


  2. ОЧЕРЕДНОЙ МУЗЕЙ РОК-Н-РОЛЛА ОТКРЫЛСЯ В США

    3. ОЧЕРЕДНОЙ МУЗЕЙ РОК-Н-РОЛЛА ОТКРЫЛСЯ В США

    Тысячи людей собрались на берегу озера Эри в Кливленде на открытие Музея рок-н-ролла. На торжественной церемонии с разрезанием ленточки присутствовали легенды рок-музыки Литл Ричард и Йоко Оно. Они ознакомились с многочисленными экспозициями, расположенными в шестиэтажном здании музея, которое [Читать...]


  3. Дорога жизни

    4. Дорога жизни

    Олег Тимофеевич Хоменко лежал без сна уже пять часов. За окном начинало светать, первыми в городе как всегда проснулись птицы. Они везде просыпаются первыми – и в Москве, и в Заполярье. Сорок лет назад птицы поднимали его на [Читать...]


  4. Музей Рахманинова

    5. Музей Рахманинова

    Музей великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова откроется в Москве весной. Созданный Рахманиновским обществом, он расположится в здании на Большой Ордынке, сейчас находящемся на реставрации. В числе экспонатов – рояль Рахманинова, его пюпитр, а также множество фотографий с [Читать...]


  5. АЛМАЗНАЯ ДОРОГА или ПРИГОВОРЕННЫЕ К ЖИЗНИ

    6. АЛМАЗНАЯ ДОРОГА или ПРИГОВОРЕННЫЕ К ЖИЗНИ

    В этот день капитану запаса Сергею П., четыре года провоевавшему в Анголе, исполнилось тридцать три. Возраст Христа. Бывший ангольский наемник одел смокинг и стал думать, куда в нем можно пойти. Но пойти в этот день, как и в [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»