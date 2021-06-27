Музей «Дорога жизни» — на грани смерти

Музей на Ладожском озере обветшал и находится на грани разрушения. Бывший в войну штабом автомобилистов, возивших продовольствие в блокадный Ленинград, дом впоследствии получил статус охраняемого музея. Однако попал почему-то на баланс Всеволожского общества охотников и рыболовов, которое следить за музеем не пожелало.

Когда вслед за жалобами появились следователи, глава общества Сергей Звонков подивился шуму, заявив, что об охраняемом музейном статусе дома и знать не знает. Следователи не поверили, сообщили то ли охотнику, то ли рыболову, что музеем здание числится уже сорок лет, и завели дело.

Однако прокуратура — сначала местная, а вслед за ней и генеральная — в суд дело нести отказывается. Доказательства, мол, есть, спасибо, но больно уж сумма ущерба мала — всего 400 тысяч. Вот будет хотя бы полмиллиона — приходите.

Что ж поделать, если у работников прокуратуры глаза уже наметаны на другой порядок сумм, нежели требуется штабу рисковых спасителей Ленинграда. Вот бы хоть общество автомобилистов организовало инициативу и утерло нос рыболовам, собрав необходимую для музея помощь своими силами. Иначе зачем вообще такие общества: только чтобы было от кого подавать заявки на гранты для НКО и отжимать историческую недвижимость?