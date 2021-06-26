Захара Прилепина нужно слушать. Он давно базар не фильтрует.

Знаменитый писатель дал интервью «Снобу». На бегу. Торопился в МХАТ имени Горького (Доронинский театр), на скорую руку отжатый у Дорониной. Он там сейчас помощник худ. рука Боякова по литературной части. Большой человек.

И это свойственно большим людям рубить правду-матку. С плеча.. Типа, раззудись плечо, размахнись рука.. Приятно послушать. А может, не опохмелился вовремя — все дела-заботы по театру.

Кстати, о театре. Оказывается, МХАТ доронинский раньше был — по-Прилепину — театром для бедных. А сейчас резко стал намного выше. для богатых, наверно. Что радует.

«… раньше публика тут была специфическая: приходили бабушки с котомочками, сядут — яичко почистят, огурчиком хрустнут… А сейчас самые модные люди стремятся во МХАТ. Любопытно же посмотреть, что за жизнь тут вдруг закипела. Приходят люди из Администрации Президента, приезжают губернаторы, бизнесмены, сюда тайком заглядывают представители гламурной богемы…»

Вот, сказал бы я инфернально… И критически на себя посмотрел — я ж тоже захаживал в МХАТ. Правда, без яичка и огурчиков.. Но вот — теперь вход заказан. Хоть и произошла спайка Захаровской «Взаправду» со «Справедливой Россией». Видно, не для меня справедливость-то. То ли яиц, то ли огурцов не хватает.

Ну да ладно, что уж там. Главное писатель плодовитый.

«К 45 годам я написал больше книг, чем, к примеру, Хемингуэй, уж точно больше, чем Экзюпери, больше, чем Пушкин.»

Ну а что ж — количество это вещь хорошая. Наверно, известным писателям по количеству строк гонорары начисляют — как раньше. Чего уж не писать-то? А его с Донцовой тут недавно сравнили. Обиделся наверно — вот Пушкина вспомнил. С ним посчитался.

Но этого мало.

“…Потому что придумать и написать тексты — мало, надо пойти и сделать что-то своими руками. И ты начинаешь собирать людей, выходить на митинг с флагом, говорить: «Услышьте нас немедленно! Сделайте, как мы просим». Они всё равно не слышат, тогда ты берешь палку, стучишь ею по автозаку, или берешь автомат и стреляешь в разные стороны.”

Вот здесь бы я, конечно, бы поосторожничал — ну что уж так? Палкой по автозакам…Или автоматом — в разные стороны.. Это же не в Донецке фотосессии устраивать. Да и вспомнить бы не мешало, что партия «Взаправду» — это сплошной якобы патриотизм. А не экстремизм с Мироновым — могут и за язык подвесить..

Хотя и здесь Прилепин откровенен — он пытается полемизировать с разными журналистами, которые утверждают, что Захар легко может все продать:

«говорят тут некоторые, что Захар Прилепин может всё продать вокруг себя: себя самого, свою позицию, свой Донбасс, свою партию. Но я не соотношу мир с самим собой, я себя не разглядываю. Я собой настолько не интересуюсь.»

А чего ж собой-то в этом плане интересоваться-то? Когда и так все ясно? там основной вопрос — ЗА СКОЛЬКО продать.

Вот Прилепин и намекает, что вопрос выеденного яйца не стоит — не понятно что ли, куда писатель катиться?

«Писатели могут быть хорошими управленцами, губернаторами, военными. У хорошего писателя сложная картина действительности, сложное мыслеобразование…»

А то.. Можно подумать, мы сомневались.. Иной раз такое навертит — в глаза больно. То с Мироновым в десны целуется, то Зюганова охмуряет на мезальянс — тот как невинный хряк отбивается. А надо и с навальным завальсирует. Все для пользы личной, ну и какой-то общественной.

“…а вот движуха вокруг меня мне нравятся. Мне нравится ее создавать: друзья, веселье, шум, гам… Алексей Навальный еще заметил, году так в 2006-м, когда я еще молодой был. Заваливаюсь на какое-то мероприятие, там было много знакомых… Многие со временем стали политическими звездами, многие — сидельцами. Сразу меняется атмосфера. Навальный говорит: «Ты Паратов», ну, помните, в исполнении Михалкова. Лёша ведь человек психологически внимательный, и, значит, действительно образ такой создается, но я не Паратов.”

И правильно — не Паратов. Ну какой же прилепин Паратов-то? ОН — Робинзон при паратовых. Которого тот в перьях посреди реки выловил.

Кто-то из паратовых на него как на беговую лошадь поставил — дескать, авось в Гос. Думу забежит? Чтоб, значит, уже не палками по автозакам стучать, а кнопки нажимать.. С той же целью.

Вот только боюсь, что конец будет один — «ну не шмогла я, не шмогла..»

Хотя народ ныне доверчивый, кастрюли цептеровские на голову примеряет — вполне может и пройти.. Тем паче, он же находчивый.

Вот новую волну поймал — антиковидную. Те ребята, отвязные, с фольгой на мозгах — лучший транспортный биопласт для переноса в Думу.

«…Я не прививался и не буду. Более того, я никогда ни дня не соблюдал никакую, как это называется, самоизоляцию. Я маски не ношу последовательно всё это время.»

Ну кто бы сомневался? Правда, в своих нежно любимых народом «Уроках русского» он очень поддерживает курс на вакцинацию:

«Мы все понимаем, что эта ситуация будет пройдена, и чем шире мы ставим себе в эти сложные дни задачи, чем масштабнее, тем лучше для всех нас.»

Но без него… а может — и с ним. Он же такой шалунишка.. С короткой памятью.. Да и вообще, уверен Захар, ковид — это же кара Европе за однополые браки.. Он-то чист в этом плане. Можно и без вакцины..