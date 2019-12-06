Мукка — «Таблетка»

2019, Rhymes Music

Бородатый анекдот про старых байкеров, не желающих общаться с обладателями спортивных мотоциклов («а чего с вами знакомиться, вы каждый год новые»), устарел ещё сильнее с появлением понятия «фрэшмен». Какое там «каждый год»! На некоторых сайтах уже появляются обзоры типа «фрэшмены месяца», явно не за горами появление аналитики на тему «фрэшмен недели», а там уже и «фрэшмены дня» появятся. В чём-то это даже неплохо: аудиторию больше не заставляют слушать одинаковую музыку, каждый может найти себе стиль и кумира по вкусу и наслаждаться, не обращая никакого внимания на мнение одноклассников. Но масштабы жанровой разобщённости и стремительности смены свежих лиц порой просто поражают. Можно услышать отличную песню и в поисках ответа на вопрос, кто это, обнаружить, что музыкант уже «не на хайпе», да и хитом трек был — страшно сказать — два месяца назад. Но это если вы вообще её услышите: масса достойных композиций вообще проходит мимо своего потенциального зрителя. Одновременно с традиционными стенаниями об остром дефиците хорошего нового материала песни, которые могли бы в умелых руках отлично раскрутиться, оказываются недолговечными локальными хитами просто потому, что вы не нашли их в интернете. В концертных анонсах новых артистов часто встречается формулировка «исполнители суперхита такого-то», и она обычно вызывает два вида реакции: «какого-какого суперхита?» или «так вот кто исполнители…». За рамки своего маленького стилистического сегмента они почти не выходят, да и прозвища зачастую выбирают на редкость непроизносимые и незапоминающиеся.

Вышесказанное не в полной мере относится к 25-летнему Серафиму Сидорину, известному под псевдонимом Мукка, но кое-что к нему вполне применимо. Слышали ли вы его песню «Девочка с каре»? Не факт. Потому что иначе бы вы до сих пор повторяли диковатый, но привязчивый рефрен «у мИня во дворе ходит девочка с каре». Некоторые провокационные моменты в тексте намекают на то, что Мукка и не алчет массовой популярности, но тут ведь дело такое — если песня понравится народу, никакие запреты не помогут. Но для этого надо хотя бы показать потенциальный хит потенциальным потребителям.

Цифровые музыкальные сервисы в принципе стараются как-то сориентировать публику — отсюда и разделение на жанры, но вот адекватность этого разделения вызывает всё больше вопросов. По мнению Яндекс. Музыки, альбомы Мукки — это русский рок. А почему не русский поп? Не инди, в конце концов? Или хип-хоп, к которому на российских музыкальных премиях причисляют всё, что не «Песня года». Список стилей надо подвергнуть серьёзной ревизии хотя бы потому, что поклонники условного Сергея Галанина, наткнувшись в поисках новинок любимого жанра на «Таблетку» Мукки, могут испытать шок. Может, менеджеры сервиса имели в виду, что Мукка — это что-то вроде «Пошлой Молли»? Ну так «Молли» у них числится в разделе «Инди». Чёрт ногу сломит с такой навигацией.

В отличие от многих фрэшменов, мелькнувших и пропавших навеки, Мукке удалось не ограничиться одной хитовой песней. На «Таблетке» к «Девочке с каре» добавились песни «Таблетка» и «Не та». Сходство с «Пошлой Молли» сохранились, пожалуй, только в треке «Мама, я пьян», а вообще Мукку, похоже, больше привлекает приведший к успеху путь Тимы Белорусских (работающего, по мнению Яндекса, в жанре поп-музыки): «Не та» и «Таблетка» — это вполне себе поп, хотя и с довольно бескомпромиссным лексиконом.

Алексей МАЖАЕВ.