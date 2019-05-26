Евгений Миронов – игрушка в чужих руках

Он был великолепен. “Анкор, еще анкор” – классика. Искренность, юношеская неловкость, стеснительный задор едва оперившегося лейтенантика.. И – харизма актера Миронова.. Могу смело утверждать, что глубина таланта Евгения Миронова выше и ярче, чем у его тезки Андрея Миронова..

И купаться в лучах народного обожания Евгений стал даже раньше. И заслуженно.. Его любили домохозяйки, зубные врачи… и даже сам Президент. Кстати, Евгений походил и в доверенных лицах действующего Президента. Как и небезызвестная талантливая актриса Чулпан Хаматова.

И вот этих талантливых людей – “смотрящих не в ту сторону, какую надо..”по выражению некоего либерального рупора из этой же тусовки – стали ломать.. По принципу : ” Тебе, сокол мой, ничего не будет.. делай, что хочешь …ни ролей не будет, ни театра – ничего..”

“С волками жить – по волчьи выть” – это неотъемлемое правило “творческой тусовки”. Самое горячее желание – стать рукопожатным и войти в круг избранных. Вот тогда будет все – и театры в феодальную собственность, и крепостные актеры, и премии и деньги..

Миронова и Хаматову – ВВЕЛИ. Уж очень лакомые кусочки для либералов – знакомы с САМИМ. Миронов всегда на награждении может интимно шепнуть “вот Сенцова хотелось бы освободить.. Или вот желаю благотворительный фонд иметь..”

И ведь не откажут. Сейчас благотворительные фонды и у Хаматовой, и у Миронова.. Медали такие. Наградные. Чтобы в случае чего не тронули.

Но с двумя сторонами. Одна – бескорыстная помощь с сияющими ангельскими лицами любимых актеров, а вторая – очень неприглядная. Наличные деньги на общак либеральный. на все эти плакатные шествия, оплаты уличных беспорядков, и т.д. И все знают.. И загадочно улыбаются..

И только дураки радостно лопочут – и что? и что: а сколько добра делают? сколько детей спасают.. Ну да – ровно процентов на десять..

Ну а насчет таланта – хоть и говорят, что не оскудеет сей колодец.. Увы.. Оскудел..

Последняя его роль будет роль ГОРБАЧЕВА в спектакле о его деяниях и любви к Раисе Максимовне. Которую будет играть Чулпан Хаматова..

И что -то мне это напоминает.. Ах, да.. судьбоносные решения партии и правительства. ” А надо вам, сыграть, дорогой актер Ульянов теперь и нашего Леонида Ильича в бессмертной пьесе “Целина”… что???? не похожи? в образ не попадете? А знаете такое слово “надо”, товарищ Ульянов? НАДО..”

Вот и бедному Миронову либеральный обком сказал “НАДО”. Отработать за театр, да и за всё остальное.. Старается..