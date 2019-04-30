{ 30 апреля 2019 }

Алсу и её дочь

Рубрики: [Фейсбук]  

Вот не люблю и не приемлю коллективную травлю в любом её виде. Простите меня, конечно, но волна всенародного гнева по поводу победы дочки Алсу в детском “Голосе” достигла размеров цунами. Захлёбываясь собственной пеной, она сносит на своём пути всё живое, в том числе – и Первый канал с Эрнстом и Аксютой, и девочку Микелу Абрамову вместе с мамой Алсу, и даже могущественный ЛУКОЙЛ со всеми нефтевышками и бензозаправками! Купили! Продали! Украли! Нет предела народному гневу! Восстановите справедливость! – требует народ.
И вот уже первые результаты телезрительской ярости дают о себе знать: Нагиев отрёкся, Лобода отказалась, Эрнст пересчитывает голоса, Пугачёва отпаивает зарёванных детей, не победивших в конкурсе, лимонадом “буратино” и одаривает их своими фотографиями с автографами! Ну успокойтесь уже! Смею вас уверить – никто ничего не покупал и не продавал! Алсу не заносила бабло Аксюте, а тот в свою очередь, – не делился долей с шефом. ЛУКОЙЛ не спонсировал платные телефонные звонки (ему пока спонсорства футбольного Спартака хватает).
Девять лет назад я и сам участвовал в подобном песенном мероприятии на Первом (правда, это был конкурс песни, а не исполнителя), и могу засвидетельствовать – там всё честно. Просто маме Микелы не следовало бы афишировать родственные связи. Ну выступила бы дочка, как выступила. А потом мама могла бы с высоты своего сценического опыта и профессиональных знаний помочь девочке разобрать ошибки и нюансы выступления. Скорее всего Алсу, которой, кстати, я очень симпатизировал всегда, не справилась со своей чрезмерной опекой и любовью к дочери, и это помешало ей в данном случае поступить разумно и с пользой для общего дела. Но ничего страшного в этом я не вижу. Девочка станет артисткой, если она сама этого хочет. И другие дети тоже. Никто не знает, как сложится их судьба. Главное, чтобы они осознанно нашли свой путь. А с несправедливостью мира они обязательно столкнулись бы рано или поздно.

Александр Вулых


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