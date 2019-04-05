Готовность молодых людей к эмиграции стала известна взрослым людям задолго до изобретения социологии.

Начиная с 11 века образованная европейская молодежь эмигрировала на Ближний Восток. Взрослые называли этот исход “крестовыми походами”.

Испанские молодые люди, изнывая в душной атмосфере официального Мадрида 16 века эмигрировали в Перу и Мексику.

Русская молодежь тоже не отставала и в течение 500 лет эмигрировала вплоть до Тихого океана, Каспия и Варшавы.

А современный мир скучен и уныл. Вместо одноглазого вербовщика, который предложил бы юнцу поступить матросом на королевский галеон, чтобы обрести богатство и славу, жирный эйчар рассказывает двадцатилетнему романтику про бесплатные корпоративные обеды и благожелательную атмосферу в коллективе.

Я бы тоже страстно желал бы куда-нибудь эмигрировать от такой жизни.

Потому что, самая благожелательная атмосфера была на кораблях Вильгельма Завоевателя, когда они пересекали Ла Манш, чтобы захватить Британию.