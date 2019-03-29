Вот мне кажется, неправильно, не по-пацански повёл себя любимец гопоты и “белых воротничков” Серёга Шнуров! Ну откуесосил Москву и москвичей в прямом эфире “зенитовского” телеканала Z+, причём, в присутствии барышни ведущей, у которой даже не спросил разрешения, можно ли при ней употреблять инвективную лексику? (Ну как-то принято у воспитанных людей спрашивать, есть ли в зале женщины и дети, и можно ли при них материться?)

Ну ладно, ловит хайп, Серёга. Но должен же понимать, что иногда за неуместное употребление скверных слов можно схлопотать и по ибалу, даже несмотря на то, что ты член совета по культуре. Но девушка в эфире краснела и прикрывалась курточкой, поскольку деваться ей было некуда. Этим самым Серёга как бы показал, что девушки тоже бывают разные: скажем, при Маше с Матч ТВ можно куями крыть в прямом эфире, а вот при какой-нибудь Валентине Матвиенко не думаю, чтобы Шнур себе такое позволил. Он же не дурак, Шнур.

Но все промолчали.

И тут возник Андрей Разин, бывший продюсер бывшего “Ласкового Мая”.

Он всегда возникает, как чёрт из табакерки, когда на нашем болоте кто-то мутит воду. Тоже хайпует Андрюша, понятное дело Но в данном случае гнев его был благороден и справедлив: обиделся за Москву и москвичей, хотя сам ставропольский. Но поскольку резких коренных москвичей рядом не оказалось, то Андрюша вступился: дескать, готов московским гопникам отвалить пять лимонов за порчу портрета Серёги Шнура. И тут Шнур обосрался, причём, и в прямом, и в переносном смысле. Ну поскольку он не дурак, то прекрасно понимает, что у нас портрет испортить могут и за бутылку водки, а не то, что за пять лимонов! Стало быть, жопой почуял Серёга, что может потерять лицо! И потерял! Нанял адвоката, написал письмо в Следственный комитет и в Прокуратуру. Пожаловался старшим! Нет, чтобы по-пацански ответить Андрюхе Разину, пообещав любому отморозку 10 лимонов за отбитые продюсеру почки и печень, а наябедничал взрослым дядям! Ну и кто он после этого? Смелый правдоруб-матершинник и член совета культуре или чмо болотное? Дайте ответ, пацаны!