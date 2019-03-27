Следственный комитет и Абызов

Понятия не имею, в чем на самом деле виноват господин Абызов – а до него Улюкаев, а до него Белых, а до него еще много-много других, – да и, честно говоря, неинтересно.

Зато я знаю другое.

Когда ты выезжаешь из Москвы – или, в самом лучшем случае, из крупного областного центра, но совсем не каждого, ох, ведь не каждому так повезло, – и едешь в Россию, ты, помимо красоты, видишь сплошную нищету, депрессию и руины.

Ты видишь хроническую нехватку даже не то что миллиардов, а каких-то тысяч рублей.

Все деньги уехали в Москву.

А из Москвы – если не потрачены на плитку и фонарики – все деньги уехали в так называемый цивилизованный мир, спокойной ночи и удачи.

При этом у каждого министра, губернатора, мэра, генерала, вообще начальника чего угодно – с унылой предсказуемостью обнаруживаются родственники с европейскими и американскими паспортами, дом в Италии, дом в Лондоне, квартира в Майами etc.

И потому – если бы вместо всего этого в каждом городе Белеве Тульской губернии имелась бы школа Абызова, больница Абызова, дом престарелых Абызова, дорога, починенная усилиями Абызова, музей с подарками Абызова, усадьба, отреставрированная Абызовым вместо Италии (вход для туристов – по средам и пятницам), – то было бы интересно и важно, чтобы такой человек процветал на свободе.

Но эти люди выбрали “открытый мир”.

А для России у них всегда есть один ответ: читайте Айн Рэнд, денег нет и не будет, кто смел – тот и съел, а у кого ничего нет – это его проблемы.

Что ж, теперь Следственный комитет – это их проблемы.

А мы будем ждать миллионеров, которые живут здесь, чьи семьи живут здесь, чьи деньги работают здесь, и кому до всего, что здесь происходит, есть дело.