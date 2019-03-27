Понятия не имею, в чем на самом деле виноват господин Абызов – а до него Улюкаев, а до него Белых, а до него еще много-много других, – да и, честно говоря, неинтересно.
Зато я знаю другое.
Когда ты выезжаешь из Москвы – или, в самом лучшем случае, из крупного областного центра, но совсем не каждого, ох, ведь не каждому так повезло, – и едешь в Россию, ты, помимо красоты, видишь сплошную нищету, депрессию и руины.
Ты видишь хроническую нехватку даже не то что миллиардов, а каких-то тысяч рублей.
Все деньги уехали в Москву.
А из Москвы – если не потрачены на плитку и фонарики – все деньги уехали в так называемый цивилизованный мир, спокойной ночи и удачи.
При этом у каждого министра, губернатора, мэра, генерала, вообще начальника чего угодно – с унылой предсказуемостью обнаруживаются родственники с европейскими и американскими паспортами, дом в Италии, дом в Лондоне, квартира в Майами etc.
И потому – если бы вместо всего этого в каждом городе Белеве Тульской губернии имелась бы школа Абызова, больница Абызова, дом престарелых Абызова, дорога, починенная усилиями Абызова, музей с подарками Абызова, усадьба, отреставрированная Абызовым вместо Италии (вход для туристов – по средам и пятницам), – то было бы интересно и важно, чтобы такой человек процветал на свободе.
Но эти люди выбрали “открытый мир”.
А для России у них всегда есть один ответ: читайте Айн Рэнд, денег нет и не будет, кто смел – тот и съел, а у кого ничего нет – это его проблемы.
Что ж, теперь Следственный комитет – это их проблемы.
А мы будем ждать миллионеров, которые живут здесь, чьи семьи живут здесь, чьи деньги работают здесь, и кому до всего, что здесь происходит, есть дело.
Следственный комитет и Абызов
Понятия не имею, в чем на самом деле виноват господин Абызов – а до него Улюкаев, а до него Белых, а до него еще много-много других, – да и, честно говоря, неинтересно.
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