Улетела Юленька Началова

Я не склонен к мрачности ни разу и нисколько, даже в недобрые минуты я научился быстро приходить в себя, темная сторона меня никогда не привлекала, а меланхолию я признаю исключительно светлую.

Но даже я после несиротской зимы и такого начала весны, отобравших у нас хороших людей в большом количестве, выгляжу побитым.

Я вел первую презентацию Юленьки Началовой, это было на Старом Арбате, да, да, да, на улице прямо, я обезьянничал, она смеялась. И пела.

Простите меня тысячу раз, но я хорошо, остро, до боли, нас роднящей, понимаю людей, которые с муравьиным тщанием строят свою жизнь, а потом, в одно мгновение, одномоментно, небеса, будто сводя за что-то счеты, выбивают у них почву из-под ног, отбирают все.

Не изолированные смерти, а доподлинная гекатомба.

Даже самые стойкие люди, матерясь про несправедливость, близки к тому, чтобы впасть в кататонию.

Сначала в мире не стало приватности, потом испарилась душа, и в свете таких потерь алкать справедливости – обреченное занятие.

О нашей сегодняшней жизни, которой больше не суждено жить ни в чем не повинной Юле, так – в рифму – рассказывать надо: совмещенный санузел рая и ада.

6-го марта Она должна была сниматься в моей программе “Естественный отбор”, но не смогла.

Прислала записку, нежную, со словами:

“Я когда-нибудь

Снимусь над молом,

С облаками где-то вдалеке…

Я хочу запомниться веселой

С веткою какой-нибудь

В руке!”.

Ты такой и запомнишься, Юля, даже без ветки, но один твой итальянский коллега спел, что нет никакого конца, нет никакого финала, ты просто улетела в бесконечность и будешь ждать нас там.