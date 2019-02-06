Дудь Vs Киселев

Посмотрел интервью Познера Дудю. Про Дудя я читал, что это какой-то суперзверь в интервью. По отношению к Познеру он был удивительно комплиментарен. Дудь неплохой интервьюер, но. Все-таки я уверен (по-стариковски, наверное), что у серьезного журналиста должен быть жизненный [Читать...]

Идиома “дотрахаться до мышей” безнадежно устарела. Мыши уже вовсю трахают нас! Они называют себя телеведущими, собирают миллионы подписчиков в Ютьюбе и инсте, дают интервью Дудю, которому похеру мороз что Познер, что Лимонов, что хабалистая мышь по фамилии Ивлеева, [Читать...]

Новое интервью Дудя ослил только до пятой минуты. Отсутствие монтажа – потеря темпа. Скука. Нельзя обещать собеседнику не монтировать и не резать. Это не телевидение. И не ютьюбовидение. Хотя собирался посмотреть целиком. Но вдруг понял, что жизнь коротка.

Меня тут спросили, в чем секрет успеха Дудя? Все просто. Он часть спектакля.. И все силебритиз толпой повалили вдруг откровенничать с каким-то Дудем. Надо? Вот и Грудинин говорит, что любит Сталина. Нужно? Ок. Вот вам белоиммигрант Серебряков с [Читать...]

Посмотрел Михалкова у Дудя, допрежь наслушавшись и начитавшись отзывов. Не ошибся: каждый рецензент увидел в передаче не то, что там было, а то, что хотел увидеть, исходя из своих политических воззрений и личного отношения к участникам. У меня [Читать...]