{ 6 февраля 2019 }

Дудь Vs Киселев

Рубрики: [Фейсбук]  

Для меня дело не в Киселеве – он играет в свою игру, которая мне не интересна.
Но вот Дудь его спрашивает:
- А где ваша жена писала этот текст?Дома, по адресу…в квартире стоимостью стопицот миллионов и метражом тыщумиллион квадратных метров?..
…И кажется мне, что смотрю я “Комсомольский прожектор”, где из-за спины примодненного дружинника Дудя выглядывают Швондер и комиссары в пыльных шлемах.
А я “Комсомольский прожектор” никогда не любил, ибо светить им норовили,как правило, всякие говнюки, банально охочие до чужой жилплощади.

Аркадий Кайданов


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