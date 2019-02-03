Смешной он был поначалу, трогательный.. Дэцл – это по-английски что-то вроде чуть-чуть, слегка.. Благодаря ему рэп влился в сердца молодежи нулевых.

О чем сожалел мой племяш – закаленный металлист.. Но время было интересное – нулевые. Он в красках рассказывает – какие великие побоища случались тогда между рэперами и металлистами Купчино. Купчино в Питере – это как музыкальная Мекка.

Особенно было интересно в городе отловить рэпера и снять с него футболку. Ценились футболки “Onyx”. Вот сидит где-нибудь рокер и небрежно такой футболкой берцы с черепами от пыли начищает.. Рэперы зубами от ярости скрежещут..

А сейчас и те , и другие – уже взрослые – поминают добрым словом Дэцла.. Сердце не выдержало.. От чего сердца-то не выдерживают? От передоза, конечно. Жаль, трогательный парень был..