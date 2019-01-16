Среди множества заметных и известных личностей, родившихся сегодня, 16 января, я бы выделил кубинского диктатора Фульхерио Батиста, итальянского поэта Виторио Альфьери, британскую певицу Шадэ, песни которой служат саундтреком для тысяч половых актов во всем мире, и еще множество интересных людей.

Но кто сказал, что нельзя рассказывать о злых гениях? Если честно, человек, о котором я сейчас расскажу, вызывает у меня двоякие чувства. С одной стороны, безусловно, бригаденфюрер СС, человек, который верой и правдой служил Третьему Рейху, не вызывает у меня ни капли симпатии. Но с другой стороны, я не могу не согласиться с тем, что Вальтер Шелленберг, которого блистательно сыграл в “Семнадцать мгновениях весны” Олег Табаков, не был исключительно умным и необычайно талантливым во многих ипостасях человеком, за свою короткую жизнь успевшим сделать огромное количество пусть не благовидных с нашей точки зрения, но гениально провернутых дел.

Родился Вальтер 16 января 1910 года в городе Саарбрюккен в семье фабриканта Гвидо Шелленберга и был седьмым ребенком в семье.

Его отец занимался очень мирным и, я бы даже сказал, красивым бизнесом. Он производил рояли. Но, как оказалось, рояли это не самый востребованный товар, особенно с учетом Первой Мировой войны, поэтому оказавшись в стесненно положении семья переезжает в Люксембург в 1923 году.

Мальчик Вальтер был ребенком любознательным и прилежным. Особенно он увлекался историей культуры эпохи Возрождения. Он закончил в школу в 1929 году, а к двадцати трем годам уже стал бакалавром по искусствоведению.

Сначала он поступил на медицинский факультет Боннского университета, но потом перевелся на юридический, и в том же возрасте, в котором стал бакалавром по искусствоведению, получил и диплом юриста.

Юрист из хорошей семьи, да еще и прекрасно разбирающийся в искусстве! Одним словом, милый и интеллигентный молодой человек, мечта любой мамы взрослой дочки.

Политикой Вальтер совершенно не интересовался. Но однажды один из его преподавателей, видя в молодом человеке живой ум и умением погрузиться с головой в любую науку, которую изучает, уговорил Шелленберга вступить в НАСДАП.

На самом деле Шелленберг не собирался выбирать себе политическую стезю, а сделал это исключительно из меркантильных соображений. Человеку в красивой черной эсэсовской форме было проще строить карьеру на любом поприще, в том числе и на юридическом. Это было примерно, как партийный билет в СССР. Хочешь занимать приличную должность, хоть председателя колхоза, хоть главного экономиста текстильной фабрики? Вступай в компартию.

К том уже Германия тогда была очарована перспективным политиком Адольфом Гитлером, стремившимся вернуть Фатерлянду утраченное после Первой Мировой величие. Шелленбергу он тоже нравился.

Дальше больше. Сначала Шелленберг просто помогал писать работы по истории студентам университета. Одна из таких работ по немецкому законодательству заинтересовала начальника главного управления имперской безопасности Рейнхарада Гейнриха, и он пригласил Вальтера работать в его ведомстве. Карьера Шелленберга получила неожиданно резкий поворот.

Вскоре он познакомился с руководителем РСХА Гиммлером, и даже спас ему жизнь.

Во время полета на самолете, Гиммлер неосторожно облокотился к незапертой двери, и вылетел бы из самолета вниз, если бы Шелленберг не успел схватить его за руку.

Карьера не просто пошла вверх, она стремительно поднимала Шелленберга до невероятных высот.

В 1935 году, двадцатипятилетний Вальтер уже рефендарий берлинского отделения гестапо. Осенью этого года уже трудится в центральном управлении СД, а через два года, двадцатисемилетний молодой человек получил должность правительственного советника в Министерстве внутренних дел.

В том же году Шелленберг официально отрекается от католической веры и организовывает салон “Китти”.

Салон “Китти” по сути очень крутой публичный дом с вип-телками для дипломатов разных стран. Естественно, Шелленберг не собирался переквалифицироваться в сутенеры. Просто салон был напичкан подслушивающими устройствами. Надо ли говорить, что вскоре германская разведка стала получать такие сведения, о которых никто и мечтать не мог. Все беды от баб, господа дипломаты.

Легенды ходили о рабочем кабинете Шелленберга. Он был оборудован по последнему слову шпионской техники. Везде были невидимые жучки, срабатывающие при малейшем шорохе или шепоте. Стол был оборудован автоматами, которые при желании могли обстрелять всю комнату. В случае открытия двери, стволы автоматов нацеливались на нее мгновенно. Была кнопка блокировки всех входов и предупреждения охраны.

В 1938 году Шелленберг принимал активное участие в аншлюсе Австрии.

Его имя и фото не печатались в газетах, и по сути он был никому не известен. Его деятельность и он сам были строго засекречены. Но те, кто служил в разведке, знали, что молодой и перспективный гауптштурмфюрер Шелленберг очень весомая и влиятельная фигура.

По сути он был одним из руководителей разведки и лично разрабатывал множество хитроумных, порой даже гениальных операций.

Операция “Венло” в ходе которой при помощи голландского резидента подбрасывали дезинформацию англичанам, а после покушения на Гитлера, в котором юрер обвинил англичан, были захвачены в плен английские разведчики Бест и Стивенсон, выдавшие большое количество полезной информации.

Операция по подготовке и переброске шпионов в СССР, которые помогли немцам раскрыть курьерские маршруты советских разведчиков.

22 июня 1941 года Шелленберг был назначен начальником разведки заграницей.

С его помощью продолжались засылки шпионов в советский тыл, а также привлечение советских граждан на сторону нацистов. Например, переход Власова. Из советских военнопленных была создана часть “Држина”.

Надо сказать, что Шелленберг подготовил отчет, в котором говорилось, что жестокость немцев на территории оккупированных районов СССР приводит к созданию партизанских отрядов и подпольной борьбы, да и вообще к негативному отношению местного населения. Он просил фюрера пересмотреть стиль поведения нацистов, но Гитлер отказал в рассмотрении отчета.

В 1942 году разведка Шелленберга обнаружила и уничтожила знаменитую “Красную капеллу”, агентурную сеть в Берлине и Брюсселе, которую создали русские.

Поражение Третьего Рейха Шелленберг предвидел чуть ли ни первым, не раз сообщая о недооценке противника немецким командованием и предлагая переговоры с СССР.

Но Гиммлер вместо этого сделал все наоборот, предложив покушение на Сталина. Правда операция была провалена.

шелленберг же не переставал говорить о необходимости переговоров с русскими.

В конце 1944 года с подачи Шелленберга, состоялась тайная встреча Гиммлера и бывшего президента Швейцарии. После нее состоялось высвобождение 200 евреев из концлагерей взамен на тракторы и медикаменты, в которых особенно нуждалась Германия.

Шелленберг при помощи Красного Креста смог добиться разрешения на вывоз пленных француженок, которые находились в лагере Равенсбрюк. 5 мая 1945 года адмирал Дениц, сменивший Гитлера на посту главы правительства, отправил Шелленберга в Стокгольм. Так окончилась его служба. В Швеции Шелленберг поселился на вилле графа Фольке Бернадота.

Из-за того, что имя Шелленберга было засекречено, на Нюрнбергском процессе он выступал всего лишь в роли свидетеля.

Но в 1947 году тайное стало явным, и состоялся суд и над Вальтером Шелленбергом. Много обвинений против него были сняты, но его все-таки осудили за членство в нацистских организациях и организации расстрелов военнопленных.

Шелленберг получил шесть лет тюрьмы, но в 1951 году его выпустили из-за необходимости хирургической операции.

Он поселился в Швейцарии и написал очень интересные мемуары.

Но 31 марта 1952 года Вальтер Шелленберг неожиданно умирает в Турине, куда прибыл для той самой операции на печени. Говорят, что смерть его была очень странной, но свидетельств, как вы понимаете, ни у кого нет. разведка есть разведка. Хотя может быть он тогда и не умер вовсе. Уж слишком много знал этот сын матера по роялям. Ему было всего сорок два. Согласитесь, что Олег Табаков был чрезвычайно метко подобрал для роли Шелленберга.