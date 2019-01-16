Читаю Евгения Додолева — “Легенды нашего рока”. Иной раз смешно, иной грустно, но в целом атмосфера конца 80-х среди творческой тусовки передается уникально. “Мы заехали в город N, обнаружили вино-водочный, там нашли мальчика N (сейчас он V)… отыграли концерт, проснулись в городе M, но вспоминаем про N”. И главное, все без навигатора и телефона. Так и хочется обозвать всех нас тогдашних – поколение N.

– А что там, куда мы едем?

- N. То есть ничего, не знаю, неизвестность.

- Поехали, именно это нам и нужно! (с)

Однако на странице 19 отмечаю профессиональным взглядом, что “рекламные туры на теплоходах” появились как раз в это время. 1991 год “Для привлечения туристов на пароход приглашали трех-четырех артистов – для заманухи. Артисты ехали бесплатно, давали за это концерт на борту, и все были довольны”.

Дальше, правда, указывается, что схема быстро умерла. Интересно, почему?

Анна АСТАХОВА