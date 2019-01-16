{ 16 января 2019 }

Пьеса Макса Фриша «Биография»

Рубрики: [Анонсы]  [Театр]  

Пьеса «Биография»

Пьеса известного швейцарского писателя Макса Фриша «Биография» не частый гость на мировых сценических подмостках.

Главный герой пьесы получает возможность прожить свою жизнь заново. Однако сложность заключается в том, что он никак не может решить с какого момента начать.

Свою первую большую постановку в театре «Человек», главный режиссёр театра, заслуженный артист России Владимир Скворцов по жанру обозначил, как мистическая трагикомедия.

Над спектаклем работает творческая группа:

художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по свету Сергей Скорнецкий, режиссёр по пластике Константин Мишин, художник по костюмам Любовь Скорнецкая.

В спектакле заняты актёры:

  • заслуженная артистка России Евгения Крюкова
  • Анатолий Кот
  • Дмитрий Филиппов
  • Антон Шурцов
  • Мурадин Хуранов.

Премьерные показы спектакля состоятся:

  • январь 17 и 22;
  • февраль 8,9 и 16.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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