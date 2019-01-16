Пьеса Макса Фриша «Биография»

Пьеса известного швейцарского писателя Макса Фриша «Биография» не частый гость на мировых сценических подмостках.
Главный герой пьесы получает возможность прожить свою жизнь заново. Однако сложность заключается в том, что он никак не может решить с какого момента начать.
Свою первую большую постановку в театре «Человек», главный режиссёр театра, заслуженный артист России Владимир Скворцов по жанру обозначил, как мистическая трагикомедия.
Над спектаклем работает творческая группа:
художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по свету Сергей Скорнецкий, режиссёр по пластике Константин Мишин, художник по костюмам Любовь Скорнецкая.
В спектакле заняты актёры:
- заслуженная артистка России Евгения Крюкова
- Анатолий Кот
- Дмитрий Филиппов
- Антон Шурцов
- Мурадин Хуранов.
Премьерные показы спектакля состоятся:
- январь 17 и 22;
- февраль 8,9 и 16.