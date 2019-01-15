О вредном материализме

Было это давно, когда все мы были убежденными атеистами. И уединенные кладбища для нас были островками сожалений, а не оазисами кипучей загробной жизни. В чем я сейчас не сомневаюсь..

Я был влюблен. Дама была умна, красива и энергична. И все было бы замечательно, если бы у нее не было множество добрых умерших родственников. Которые одолевали ее советами и просьбами. Во сне.

Я по утрам кривился едкой насмешкой, когда она озабоченно говорила :

” Бабушка сегодня позвони…ой. приснилась.. сказала, чтобы машину сегодня не брал…на метро добирайся..”

Я, конечно, садился за руль – и разбивал ее тут же.. на ул. Коллонтай..

Или опять же – дедушка предупреждал – завязывай с курением.. не иди вечером за сигаретами.. Нет, не послушался заботливых упокоенных родственников – поперся.. Лишился двух передних зубов. Но это мелочи.

Атеистические мои убеждения были поколеблены разом, когда умершая мать моей избранницы однажды в мае потребовала у нее во сне принести ей БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ. Любимые..

Та, конечно, воспротивилась, ибо упокоена матушка была далеконько от Питера. А отпуска не предвиделось. Я всецело был согласен.Что не надо бы быть такими напористыми – у вас своя жизнь, то бишь упокоение. У нас – своя..

Но на следующий день звонят приятели – у них горе. Погибла дочка шестнадцатилетняя. Авария. Похороны. Надо быть.

Моя дама тянет меня на рынок – за цветами. Где ее осеняет – девушкам на похороны кладут БЕЛЫЕ цветы. Покупает два букета. Один – девушке на грудь, второй – ландыши – в ноги гроба.

На следующее утро моя дама несколько растеряна: “Даже не знаю, как быть.. Мама нас благодарила за цветы. И просила передать Ларисе ( матери девушки), чтобы она не убивалась. Хорошо ее дочь встретили, душевно. Она уже радуется..”

Я настоятельно рекомендовал ей ничего не передавать – атеистами же все были.. Не хотелось же прослыть ку-ку..

Уже не помню, почему мы разбежались – может, я не влился в тесную заупокойную компанию моей дамы. может, ей надоело меня постоянно одергивать.

Но разбежались. Недавно ее встретил – миллионерша . Рассмеялась – как, как – информация нынче дорого стоит.. Тем более – ОТТУДА..

А ведь – верю.