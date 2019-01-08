А вчерашнее “ТелеРождество с Григорием Лепсом” можно было бы смело озаглавить одним словом – Лепсоповал! И не только потому, что всё наше эстрадное говно было ловко свалено в одну кучу, но прежде всего потому что сам Григорий убил наповал своим внешним креативом в финале концерта. Надо сказать, что на сей раз я смотрел телевизор спиной, сидя в гостях за столом, причём, практически без звука. Только изредка инстинктивно поворачивался к экрану в те кульминационные моменты, когда, например умерший два года назад Джодж Майкл настолько дерзко вырывался из Александра Панайотова на свободу, что отказывался возвращаться обратно, или когда за столом вспыхивал спор, что за гермофродит ведет концерт в паре с Тимуром Родригезом? Но появление в финале Григория Лепса стало вершиной креатива. Судите сами – на Красной поляне, в красном пиджаке, в красной рубашке, в красном галстуке (не пионерском, слава богу), в красных очках! Не хватало только Красной шапочки! Я щетаю – концерт удался!