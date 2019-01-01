«Человек-паук. Через вселенные»: Настоящий комикс

Пожалуй, самая примечательная и качественно выполненная деталь новой истории про дружелюбного соседа — его комиксное происхождение. «Человек-паук: Через вселенные» ощущается ожившим комиксом — элементы сплин-скрина, графические выноски, визуализация звуковых эффектов и, конечно, неимоверно вкусная анимация наводят на мысли, что на экране на самом деле и не мультфильм вовсе, а просто перелистывание страниц комикса со скоростью, непостижимой для человеческого восприятия. Визуально всё выглядит настолько достоверно по отношению к оригиналу, что язык и не поворачивается назвать увиденное экранизацией — это самый настоящий комикс, только нестандартно поданный.

«Человек-паук: Через вселенные» — отличное сочетание одновременно и модерна, и постмодерна. История Майлза Моралеса, нового Человека-паука, будет понятна каждому, для кого анимационная полнометражка станет первым знакомством с героем. Однако при этом мультфильм не скатывается в самоповторы и не рассказывает одну и ту же историю в который раз — наоборот, он учитывает все предыдущие киноинкарнации Паука и по-своему отдаёт им честь, в то же время не выстраивая свой лор исключительно на прошлых заслугах и не иронизируя сверх меры. Новый «Человек-паук» насыщен самобытными и интересными моментами — чего стоит одна только попытка псевдо-соблазнения Моралесом главного злодея картины!

Впрочем, как и «Дэдпул», новая анимационная история о новом дружелюбном соседе страдает от тех же элементов, которые и высмеивает. Несколько странно наблюдать за тем, как герои в один момент иронизируют над типичными супергеройскими клише, а буквально в следующей сцене с серьёзной миной воплощает другие штампы в жизнь, как по книжке. И это достаточно печальный факт для осознания — каким бы смелым и новаторским ни был проект массовой культуры, он должен быть построен по определённой структуре с ключевыми элементами, которую менять нельзя — слишком устоялась. Иначе массы возропщут, а вместе с ними — и продюсеры. «Человек-паук: Через вселенные» работает на «ура: развлекает зрителя на пару часов и не слишком нагромождает мозг — требовать большего от детского мультфильма было бы смешно. Только обидно как раз, что этот мультфильм не для детей и создан в первую очередь.

Через колоритных персонажей создатели поднимают ряд довольно злободневных проблем и, что примечательно, эти персонажи — не типичные ролевые модели, а именно живые люди, которые реагируют на события в кои-то веки реалистично. Правда, «Через вселенные» вряд ли бы много чего потерял, выкинь он из сюжета троицу Нуара, Пенни Паркер и Свина-паука, служащую утолением голода фанбоев и комическим элементом картины. Трио Майлза, Питера и Гвен, представленное в первой половине картины — более чем достаточное основание для безболезненного продвижения сюжета и не переотягощения его межвселенскими грузилами. Тем более что равных по прописанности злодеев им не дали — Кингпин, самый грозный из местных бандитов, был намного лучше раскрыт в недавно почившем «Сорвиголове» (RIP). Остальные же даже не выходят за пределы своих функций палок в колёсах.

Однако хорошо отрегулированный баланс из сюжетных веток заставляет зрителя закрыть глаза на рудиментарные элементы. Мультфильм содержит в себе несколько ингредиентов из различных жанров, но при этом не скатывается в капустник. Несколько странно было бы полагать, что на экране вполне спокойно будут уживаться становление неуверенного в себе героя, передача эстафеты прошлого поколения новому, постмодернистские отсылки и кроссовер с альтернативными измерениями… но «Через вселенные» справляется с этим на ура. Концепция из разряда «Что, если?» в творении Лорда и Миллера эволюционировала в нечто большее.

К тому же это чуть ли не первый в истории современного массового кино эксперимент, когда кроссовер — не ради самого факта кроссовера. Напротив, другие миры органично вплетаются в повествование и не оттягивают одеяло на себя, очень разумно напоминая, что несмотря на вариативность Людей (и не только)-пауков, в первую очередь это всё же история Майлза Моралеза, незаслуженно до этого обделённого экранизациями. В новом «Человеке-пауке» кроссовер действительно служит сюжетной основой для формирования характера протагониста, а не результатом обычного фанбойства. Что ж, подвинься, Питер Паркер — новое поколение идёт тебе на смену под Black Caviar с баллончиком краски в руке.