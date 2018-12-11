«Человек-паук. Через вселенные»: Чернильная свежесть

Есть такая особенность у только что напечатанных, выложенных на книжный прилавок комиксов. Когда ты берёшь их в руки, начинаешь перелистывать станицы, ещё даже не заплатив за желаемый выпуск, потому что увлечён яркими картинками, параллельно перескакивая от одного «мыльного пузыря» с текстом к другому, чтобы малейшим образом очертить сюжет, а потом закрываешь журнал и замечаешь чернила у себя на пальцах. Но эти чернила не вызывают досады из-за перепачканных рук, а лишь символизируют первозданную свежесть комикса, к которому тебе только что посчастливилось прикоснуться. Точно такой же чернильный след оставляет после себя и анимационный фильм Sony «Человек-паук: Через вселенные» ― редкий в наше время продукт, основанный на комиксах, который может похвастаться столь по-декабрьски освежающим эффектом. И этому не мешает ни статус седьмого фильма про Паучка за последние 16 лет, ни его выход на экраны во времена, когда все уже прилично подустали от кинокомиксов.

Этот «Человек-паук» анимационный. Мало того, что ни один полнометражный фильм, носящий в названии имя нашего любимого дружелюбного соседа, раньше не мог похвастаться такой формой, так ещё и подход к самой анимации создателями мультфильма был выбран максимально оригинальный. «Через вселенные» будто бы бунтуют против устоявшихся формул и правил того, как кинокомиксы в наши дни обязаны выглядеть. Красочный поп-арт вперемешку с замедленной частотой кадров (здесь их 12 в секунду, в отличие от заданного стандарта в 24) создают уникальную комиксную эстетику, дополненную нарисованными от руки эффектами и окошками с диалогами, передающими внутренние мысли главного героя. А герой в этой истории отнюдь не Питер Паркер, а 13-тилетний подросток Майлз Моралес (голос Шамеика Мура) ― главная причина, почему анимационный фильм ощущается столь свежо.

Майлз совсем не похож на Питера: он — популярный в своём районе, достаточно уверенный в себе бруклинский парнишка в наушниках Beats, с постером Chance the Rapper в спальне и невыполненным заданием по «Великим надеждам» Чарльза Диккенса. Он смышленый, сообразительный и, в отличие от Паркера, дружит с удачей, которая помогла ему победить в местном конкурсе, позволяющем поступить в престижную академию, куда Майлз особо и не горел попадать. А ещё у него полная и счастливая семья — отец-полицейский (Брайан Тайри Генри) и мама-медсестра (Лорен Луна Велес), с которыми у Майлза такие же трудные отношения, как и у любого 13-тилетнего подростка с его родителями. Единственный, кто его всегда понимает и поддерживает — это дядя Аарон (Махершала Али), с которым они часто по вечерам весело проводят время, рисуя граффити на заброшенных станциях метро.

То, что объединяет Майлза Моралеса и Питера Паркера, это канонический укус радиоактивного паука. А затем и личная встреча, однако не в самых благоприятных условиях — Майлз случайно становится свидетелем драки настоящего Человека-паука (его озвучивает, между прочим, Крис Пайн) с Зелёным гоблином. События приобретают скверный характер, когда шкафообразный Кингпин (Лив Шрайбер) открывает межпространственный портал с помощью огромного коллайдера, ставя под угрозу сохранность сразу нескольких миров. Катастрофу удаётся предотвратить, однако трагедию — нет: Человек-паук погибает от тяжёлой руки Кингпина прямо на глазах Майлза. Внезапно подкравшаяся взрослая жизнь бьёт нашего героя поддых.

Основная мысль, которую анимационный «Человек-паук» проносит буквально через вселенные и конкретно через весь фильм, ― кто угодно может стать героем. Нет никаких сюжетов про очередных избранных, чьё спасение мира было предначертано ещё сотни лет назад. Ни судьба, ни даже приобретённые способности не сделают из тебя героя, это должно идти от сердца, от безвозмездного желания делать добро и приносить пользу — такие качества были заложены Стэном Ли и Стивом Дитко в ДНК персонажа, и буквально это он олицетворяет собой уже больше 50 лет, отчего является одним из самых любимых супергероев всех времён и народов. Здесь нам представляется целая галерея новых Людей-пауков из различных вселенных: сорокалетний Питер Паркер с брюшком и разочарованием от жизни (его озвучивает Джейк Джонсон), который становится неожиданным наставником Майлза, хотя очевидно, что их знакомство нужно им в равной степени. Затем Женщина-паук, она же Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд), которая предстаёт не менее крутой и самобытной героиней, нежели оригинальный Паук. Ко всему этому паучьему базару добавляются Свин-паук (Джон Мулэйни), передающий привет славным временам Looney Tunes, Пени Паркер (Кимико Гленн) и её Меха-Паук из аниме, а также вишенкой на торте становится Нуарный Человек-паук из 30-х годов в исполнении Николаса Кейджа с голосом Хамфри Богарта и уморительными уан-лайнерами.

Рецепт успеха прост — несмотря на обилие персонажей, сюжетных линий и событий в фильме, история всегда вращается вокруг Майлза Моралеса. И пусть над этим рецептом работало слишком много поваров — среди режиссёров Боб Персичетти, Питер Рэмзи и Родни Ротман — особо хочется отметить Фила Лорда и Кристофера Миллера (оба являются продюсерами, а Лорд ещё и причастен к сценарию). Выделяет этих ребят на фоне остального Голливуда — их способность принять тот факт, что создание любой франшизы — это занятие фундаментально глупое и ведомое исключительно заработком денег, бездушное паразитирование на интеллектуальной собственности. И это помогает им превращать любой творческий процесс из унылой игры по устоявшимся правилам в веселье на метауровне (собственно, за отказ воспринимать Хана Соло всерьёз, их и выгнали с режиссёрского поста спин-оффа «Звёздных войн», что проекту пошло только во вред).

Взять, например, их дилогию «Мачо и ботан»: в первой части они высмеяли несоответствие собственного фильма с поп-культурой 2010-х, а в сиквеле обстебали саму идею продолжений, взяв это как отправную точку для всего комедийного тона картины. В то время как Кинематографическая вселенная Марвел неустанно разрастается персонажами и сюжетными ответвлениями, Лорд и Миллер в своём «Лего. Фильме» используют ту же «перенасыщенность» героями, событиями и так далее для создания свежего комедийного взгляда на несколько знаменитых франшиз. Они настоящие художники постмодернистского искусства от мира кино, превращающие студийные установки в оригинальное, поп-культурное конфетти из множества ярких отсылок и свежих взглядов на полюбившихся персонажей.

«Через вселенные» ― отнюдь не просто новая глава в паучьей истории, это самая настоящая деконструкция генезиса героя, того, за что мы так сильно любим его (неважно, в каком обличие он предстаёт) и почему он никогда не устареет. Сценарий Лорда и Ротмана ловко обыгрывает всевозможные подходы к рассказам историй происхождения в исключительно комическом ключе. Вдобавок всё это сдобрено приличной дозой отсылок, во-первых, на всё, что связано с Человеком-пауком: фильмы Сэма Рэйми, отдельные арки из комиксов, культовые мультсериалы, видеоигры (включая самую новую) и даже мемы. Во-вторых, придерживаясь метаспецифики картин Лорда и Миллера, «Через вселенные» не обошлись без запоминающихся отсылок на современную поп-культуру, среди которых творчество Бэнкси, постеры The Weeknd и уже упомянутого Chance the Rapper.

Подводя итог, необходимо отметить, что «Человек-паук: Через вселенные» ― не только невероятно стильный и самобытный фильм за счёт оригинальной анимации, переосмысления мира персонажа на метауровне и замечательно подобранного музыкального сопровождения (отдельной похвалы заслуживает работа композитора Дэниэла Пембертона). Это ещё и первоклассное анимационное приключение для всех возрастов, филигранно сочетающее в себе лёгкость повествования с множеством персонажей и серьёзными драматическими эпизодами; захватывающий комикс по своей природе, в котором есть место и увлекательным экшен-сценам, и остроумных сюжетным ходам, и отличному юмору. Вселенная может спать спокойно — перед нами один из лучших фильмов о Человеке-пауке.