Кому помешала Татьяна Доронина? А никому. И не помешала и не мешает. Просто идет ЛИБЕРАЛЬНАЯ зачистка. Процесс такой.

Зачистка – это когда враг уже сломлен, раздавлен. Основные силы. Но еще-где- то действуют партизанские отряды. Окопавшиеся батареи. Которые надо уничтожить. По мнению либералов.

Это не мое выражение, а либерального светоча – Дмитрия Быкова : “ОКОПАВШИЕСЯ “.

Ну что надо признать – все правильно. Литература пророссийская, патриотическая была раздавлена в 90-е. Как и любое искусство и театр.

Несломленных (“Литературную газету”, журналы “Москву” и “Наш современник” , отдельные театры (Яшина, Враговой и Дорониной) лишали гос. поддержки, откровенно игнорировали и прессинговали.

Сначала расправились с театром им. Гоголя. которым руководил режиссер Яшин. Мерзко, откровенно. Назначили молодое талантливое светило Кирилла Серебренникова. С последующим щабашем на сцене и откровенным воровством бюджетных денег.

Потом наступило время Светланы Враговой – театр “Модерн”. Тоже не хотела уродовать классику и пыталась сеять разумное, доброе, вечное.. Уволили – разогнали. Укрепились.

Параллельно расправились с Юрием Поляковым и его “Литературной газетой”. Там уже сидел “спящий” со товарищи – Замшев. Полякова убрали с редакторства, но почетно назначили …президентом газеты. То бишь как английскую королеву – вроде она есть, а власти-то нет.. “ЛГ” сразу запахла либеральным желтым духом..

Сейчас – то же самое с Дорониной. Театр жив, работоспособен. Но .. понадобился для зачистки. А нечего здесь… где инсталяции, животворящий мат? Почему никто не мочится со сцены?

Народ молчит… И даже пытается понять – зачем? Дорониной – 85 лет.. Пора омолодить – бодро объясняют чиновники.

Пардон? А как же остальные седовласые старцы?

Волчек -84 года.

Джигарханяну – 83.

Ширвиндту – 84

Виктюку – 82

Соломину – 83

Захарову – 85

Но с ними-то все в порядке. Они – гибкие. И нашим, и вашим.. Иные откровенно – вашим.. А что ж, деньги не пахнут.. ласковый телок двух маток сосет.

А вот Татьяна Доронина – проблемная. За Россию, за Путина, за “нашкрым”, за классическую литературу, против содома и гоморры на сцене..

Иные скромно замечают, дескать, там же сам Захар Прилепин будет в сотрудниках. Может, обойдется?

А как же без САМОГО? будет, будет..

Он же лучший друг Эдуарда Боякова, того самого – основателя “Золотой маски”. которая премировала только пьесы с честными геями и педофилами, с мочащимися со сцены актерами, с матерными диалогами. Ибо – новое слово. Того самого Боякова – любимого мужчину самой Ксюши Собчак. Когда-то…И друга Серебренникова. И…буддиста, который вдруг стал православным.. И – много всего..

В общем достойный кандидат.. Вместо Дорониной.

Ну что сказать – достойный поступок славного Захара. Всегда прилепится куда нужно.

Ну что – будем ждать очередную серию Марлезонского балета? Какой патриотический проросиийский театр на очереди? Какая газета?

Да, думаю, пора приготовиться “Нашему современнику” – там уже Шаргунов дремлет. Скоро проснется. Тоже великий патриот.