В начале 90-х, когда мы так все ратовали за свободу , радовались новым веяниям, верили своим новым кумирам. довелось мне зайти в небольшое кафе на Невском. Кофе выпить.

Это было начало демократии и недалеко за столиком сидели еще не навязшие на зубах Гайдар Егор, Немцов Борис и кто-то еще, уже не помню фамилий…Бурбулис, кажется..

Нет, подойти и трепетно пожать им руки- как борцам за демократию, – мне не захотелось. Но все же прислушивался с некоторым пиететом – такие вот простые…не официозные..

Уже через пять минут они вызывали отвращение – накачивались спиртным и постоянно матерились. Хотя женщин в кафе было изрядно..

Но не это главное вызвало у меня такое отвращение к этим либеральным деятелям..

Другое. Время уже было голодное. В магазинах стоял только турецкий чай. А здесь можно было по запредельным ценам купить какую-то вкусную еду.. Они жрали мясо.

И тут пробралась в зал изможденная кошка с котенком. От котенка – только уши и хвост. Скелетик. И они пошли на запах мяса. Скорбно так – тихо сидели.. пожирая глазами..

Бурбулис отпихнул котенка ногой и заорал официанту – убрать тварей грязных. Иначе инспекцию вызовет.

Я демонстративно заказал молока, люди с других столиков – котлету и рыбу..

И с тех пор меня всегда тошнило, когда я видел по телеку этих борцунов.. Да и сейчас тошнит. Хотя мелочь вроде – голодный котенок..