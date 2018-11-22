Когда с хорошей и веселой девушкой Фельгенгауэр случилась беда, ни одна даже самая патриотическая сволочь по этому поводу не хохмила и не злорадствовала в эфире.
Хорошая девушка Фельгенгауэр сейчас на ЭХЕ звонким голоском радостно прикалывается, говоря о смерти начальника ГРУ Коробова.
Девушка Фельгенгауэр, алё!
Человек умер! УМЕР!
У него семья, дети, внуки!
У них горе!
Хорошая девушка Фельгенгауэр – гений чистой красоты!
Фельгенгауэр
Когда с хорошей и веселой девушкой Фельгенгауэр случилась беда, ни одна даже самая патриотическая сволочь по этому поводу не хохмила и не злорадствовала в эфире.
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