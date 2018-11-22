Когда с хорошей и веселой девушкой Фельгенгауэр случилась беда, ни одна даже самая патриотическая сволочь по этому поводу не хохмила и не злорадствовала в эфире.

Хорошая девушка Фельгенгауэр сейчас на ЭХЕ звонким голоском радостно прикалывается, говоря о смерти начальника ГРУ Коробова.

Девушка Фельгенгауэр, алё!

Человек умер! УМЕР!

У него семья, дети, внуки!

У них горе!

Хорошая девушка Фельгенгауэр – гений чистой красоты!